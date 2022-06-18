Лахмаджун, або турецька піца – рецепт простого м'ясного фастфуду

По-перше, не треба плутати цей вид турецької їжі з ще одним схожим – човниками піде. Лахмаджун теж готується з фаршем з яловичини або баранини, але на дуже тонкому тісті.

Помідори та цибуля, крім спецій, обов'язкові для начинки. Спробуйте додати трохи нарізаних баклажанів або солоні огірки.

Як приготувати лахмаджун, турецький фастфуд

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Рецепт від kitchen.727go.com для максимально розігрітої духовки, вийде 6-8 порцій. Якщо використовуватимете чавунну сковороду, то начинку краще злегка обсмажити. А сам лахмаджун зручніше переносити в сковороду за допомогою пергаменту.

Лахмаджун

Лахмаджун, рецепт турецького фастфуду

Інгредієнти:

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борошно – 250 г;

тепла вода – 160 мл;

дріжджі – 3 г;

сіль – 5 г;

цукор – 1/2 ч. л.;

оливкова олія – 1 ст. ложка + для змащування.

Для начинки:

фарш з яловичини – 200 г;

стиглі помідори – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

петрушка – 1 пучок;

томатна паста – 1 ст. л.;

паприка, червоний перець – по 1/2 ч. л.;

чорний перець, зіра – за смаком,

сіль;

лимон – для подачі.

Як приготувати:

У глибоку миску просіяти борошно. Додати дріжджі, цукор та сіль. Перемішати. Змішати оливкову олію з теплою водою. Зробити поглиблення в центрі борошна та влити суміш води з олією. Добре перемішати. На присипаній борошном поверхні замісити м'яке еластичне тісто. Змастити руки оливковою олією, сформувати з тіста кулю, перекласти її в миску, накрити рушником і залишити в теплому місці на годину або дві. Тісто розділити на 6-8 частин. З кожної частини сформувати шар, покласти назад в миску, накрити рушником і залишити ще на 20 хвилин. Цибулю та часник дрібно нарізати. Петрушку дрібно порубати. Помідори розрізати на четвертинки. Подрібнити все у блендері. Додати фарш, томатну пасту та спеції. Ще раз подрібнити в блендері. Розкачати перший шар тіста в дуже тонкий корж круглої або овальної форми. Перекласти отриманий коржик на пергамент і змастити краї оливковою олією. Зверху викласти приблизно 1 ст. л. м'ясної начинки та акуратно розподілити її пальцями по всій поверхні. Розігріти духовку до максимальної температури 250 градусів разом з деком. Дістати деко, помістити на нього пергамент з лахмаджуном і поставити в духовку. Випікати приблизно 5-6 хвилин до готовності. Начинка при цьому має шипіти, а краї лахмаджуну стануть золотаво-коричневими. Подавати гарячим зі скибочкою лимона.

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