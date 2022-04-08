Легкий салат "Квітень" – потрібні сезонні редис, огірок та помідор

Головний овоч квітня, втім, як і травня, – редис. Саме його ми рекомендуємо використовувати у салатах якнайчастіше. З огірком та яйцем він особливо смачний.
Салат "Квітень" – це, скоріше, серія салатів з овочами, які от-от з'явилися на прилавках.
Салат "Квітень" з редисом / Фото: instagram.com/ljubane1979/
Авторка цього рецепта ljubane1979 пропонує використовувати кукурудзу, якщо є можливість, додайте трохи горошку.
А заправляти цей "Квітень" можна по-різному – чотири рецепти цікавих соусів на ваш вибір.
Салат "Квітень"
Салат "Квітень" / Фото: instagram.com/ljubane1979/
Складові:
- редис;
- огірки;
- помідори;
- зелень.
Для заправки:
- сметана – 2 ст. л.;
- діжонська гірчиця – 1 ч. л.
Заправка:
- натуральний йогурт – 2 ст. л.;
- гірчиця у зернах – 2 ч. л;
- кріп.
Заправка:
- оливкова олія – 3 ст. л.;
- лимонний сік або яблучний оцет – 1 ч. л.
Заправка:
- сметана – 2 ст. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- соєвий соус – 2 ч. л.
Рецепт соковитого салату "Весняного", для якого теж потрібні квітневі овочі, знайдете тут.
Як приготувати:
- Овочі порізати на свій смак. Зелень та шпинат подрібнити. З'єднати у салатниці.
- Кукурудзу процідити. Додати до овочів.
- Поєднати інгредієнти обраної заправки, полити салат.