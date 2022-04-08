Легкий салат "Квітень" – потрібні сезонні редис, огірок та помідор

Головний овоч квітня, втім, як і травня, – редис. Саме його ми рекомендуємо використовувати у салатах якнайчастіше. З огірком та яйцем він особливо смачний.

Салат "Квітень" – це, скоріше, серія салатів з овочами, які от-от з'явилися на прилавках.

Салат "Квітень" з редисом / Фото: instagram.com/ljubane1979/

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Авторка цього рецепта ljubane1979 пропонує використовувати кукурудзу, якщо є можливість, додайте трохи горошку.

А заправляти цей "Квітень" можна по-різному – чотири рецепти цікавих соусів на ваш вибір.

Салат "Квітень"

Салат "Квітень" / Фото: instagram.com/ljubane1979/

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Складові:

редис;

огірки;

помідори;

зелень.

Для заправки:

сметана – 2 ст. л.;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Заправка:

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натуральний йогурт – 2 ст. л.;

гірчиця у зернах – 2 ч. л;

кріп.

Заправка:

оливкова олія – 3 ст. л.;

лимонний сік або яблучний оцет – 1 ч. л.

Заправка:

сметана – 2 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

соєвий соус – 2 ч. л.

Рецепт соковитого салату "Весняного", для якого теж потрібні квітневі овочі, знайдете тут.

Як приготувати: