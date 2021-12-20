Легкий салат з кальмаром та огірком – їжа для тих, хто худне до Нового року

До речі, якщо старанно стежите за фігурою, то чудові салати без майонезу на Новий рік теж є.

Цей салат можна їсти увечері, він з усього корисного – кальмар, свіжий огірок, авокадо.

Салат з кальмаром, огірком та авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Заправляється оливковою олією та лимонним соком. Щодо зелені, то це латук та петрушка.

Рецепт взятий зі сторінки iamcookru.

Легкий салат з кальмаром та огірком

Інгредієнти:

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Кальмар – 300 г

Яйце куряче – 1 шт.

Авокадо – 80 г

Огірок – 80 г

Цибуля біла – 30 г

Салат латук – 50 г

Сіль морська

Оливкова олія – 1 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Петрушка

Як приготувати: