Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Легкий весняний салат на кожен день – потрібні редис, огірки та яйце

Ірина Маслова
6 квітня, 13:36
Ще потрібна консервована кукурудза. Авторка рецепта не дає конкретних пропорцій інгредієнтів – це справа смаку кожного. Заправляється салат сметаною

Уже потроху з'являються редис, молода капуста та багато зелені, тому час використовувати їх у салаті. Ми об'єднали їх в одну групу та назвали весняними.

Яку зелень візьмете – не важливо. Головне, щоб її було дуже багато.

Салат з редисом та яйцями / Фото: Depositphotos

Реклама

Заправити салат можна сметаною або соусом на основі олії та гірчиці.

Рецепт зі сторінки vse_prosto_i_vkysno.

Салат з редису, огірків та яєць

Салат з редису, огірків та яєць / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/

Реклама

Інгредієнти:

  • редис;
  • огірок свіжий;
  • яйця;
  • кукурудза консервована;
  • зелень;
  • сметана для заправки;
  • сіль.

Тут знайдете два рецепти ситних салатів, для них потрібна квасоля.

Як приготувати:

Реклама
  1. З кукурудзи злити рідину.
  2. Нарізати овочі та яйця, з'єднати. Додати кукурудзу.
  3. Зелень подрібнити, додати до салату. Посолити за смаком та заправити сметаною.