Ліниві котлети по-київськи – заощаджуємо час на формовці

Добре відбите куряче філе з вершковим маслом всередині та щільно оформлене у вигляді циліндра – це і є котлета по-київськи.
Попри скромність інгредієнтів, їй вдалося стати однією з головних представниць української кухні.
Ліниві котлети по-київськи / Фото: Грильков
Особливість – це максимально рівна форма. Її можна досягти за допомогою розрізаного пакета, на якій вона загортатиметься.
Але можна відійти від канонів і сформувати її у вигляді щільного конверта. Після обсмажування котлета доходить до готовності в духовці.
Фудблогер Грильков радить подавати ліниву котлету по-київськи з картопляним пюре.
Ліниві котлети по-київськи
Інгредієнти на дві порції:
- Вершкове масло – 120 г
- Куряче філе – 1 шт.
- Половина лимона
- Кріп
- Сіль, перець
- Часник – 2 зуб.
- Вершки 10% – 4 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно, панірувальні сухарі, олія
Як приготувати:
- До вершкового масла кімнатної температури додати подрібнений кріп, трохи лимонної цедри та кілька крапель лимонного соку. Злегка посолити та поперчити. Часник пропустити через прес та додати до масла.
- Ретельно розім'яти масу. Розділити на кілька порцій, зробити бруски та обмотати у харчову плівку, прибрати у холодильник.
- Філе акуратно поділити на дві частини. Відокремити малий філей, відбити. Окремо відбити дві великі частини філе.
- Кожну порцію трохи посолити та поперчити з двох боків.
- У маленький шматок філе покласти вершкове масло та загорнути. Потім покласти на більшу частину філе і загорнути як конверт або голубець. Найзручніше це робити за допомогою розрізаного пакета. Прибрати котлети в холодильник на 15-20 хвилин.
- Яйце збити з 4 ст. л. вершків. Котлети обваляти в борошні, потім у яєчній суміш та наприкінці ретельно обваляти в панірувальних сухарях.
- Смажити на добре розігрітій олії на середньому вогні 5 хвилин з усіх боків.
- Викласти у форму або застелене деко і запікати в розігрітій до 180 градусів 15 хвилин.