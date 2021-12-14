Ліниві котлети по-київськи – заощаджуємо час на формовці

Добре відбите куряче філе з вершковим маслом всередині та щільно оформлене у вигляді циліндра – це і є котлета по-київськи.

Попри скромність інгредієнтів, їй вдалося стати однією з головних представниць української кухні.

Ліниві котлети по-київськи / Фото: Грильков

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Особливість – це максимально рівна форма. Її можна досягти за допомогою розрізаного пакета, на якій вона загортатиметься.

Але можна відійти від канонів і сформувати її у вигляді щільного конверта. Після обсмажування котлета доходить до готовності в духовці.

Фудблогер Грильков радить подавати ліниву котлету по-київськи з картопляним пюре.

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Ліниві котлети по-київськи

Інгредієнти на дві порції:

Вершкове масло – 120 г

Куряче філе – 1 шт.

Половина лимона

Кріп

Сіль, перець

Часник – 2 зуб.

Вершки 10% – 4 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Борошно, панірувальні сухарі, олія

Як приготувати: