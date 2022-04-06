Лінивий сніданок лише з трьох продуктів – хліба, яєць та сиру

Як показує практика, лінивий – не означає несмачний. Обов'язково зробіть вареники із сиру, не пошкодуєте.
Треба сказати, що цей сніданок не тільки мегашвидкий, він ще доволі ситний.
Гарячі бутерброди / Фото: www.brit.co
Уявіть, що на шматочку хліба лежить тертий сир, у ньому – яйце і все це діло запікається в духовці.
Тобто кілька таких бутербродів – і про їжу можна забути надовго.
Лінивий сніданок з хліба, яєць та сиру
Інгредієнти:
- по 5 скибочок хліба, яєць;
- 150 г твердого або плавленого сиру;
- сіль, перець, паприка.
Рецепт лівнивого хачапурі, для якого потрібний лаваш, читайте тут.
Як приготувати:
- Деко змастити олією або топленим вершковим маслом. Викласти хліб.
- Сир дрібно натерти, викласти на хліб та зробити поглиблення.
- У кожне заглиблення вбити по яйцю. Додати сіль, перець та спеції.
- Запікати п'ять-сім хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.