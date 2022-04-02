Ліонські бюні – рецепт французької випічки, символу весни

Як би це дивно для багатьох не звучало, але Франція – це країна не лише вишуканих десертів, а й дуже затишної домашньої випічки. Згадаймо крихітні соковиті пончики беньє.

Ліонські бюні дуже схожі на наш хмиз і ці бюні дуже символічна випічка.

Ліонські бюні - рецепт французької випічки / Фото: instagram.com/mumlaetitianinho

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Її готують навесні, коли в садах наводиться лад. Хрускіт старих гілок – це хрускіт цієї випічки. З нею асоціюється початок нового життя.

Тісто для бюні дріжджове, після замісу воно має постояти у теплі 40-60 хвилин. Форма випічки довільна, але найчастіше – це форма ромба.

Рецепт із сайту Сuisineaz.com.

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Ліонські бюні

Ліонські бюні / Фото: instagram.com/cookies_addict_

Інгредієнти:

350 г борошна;

3 яйця;

100 г вершкового масла;

50 г цукрової пудри

4 ст. л. молока;

1 пакетик пекарських дріжджів

1 ч. л. рому (за бажанням);

цукрова пудра;

1 склянка води;

соняшникова олія для смаження.

Тут дізнаєтеся рецепт нашого хмизу, який багато хто пам'ятає і любить з дитинства.

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Як приготувати: