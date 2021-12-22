Улюблений банановий кекс Меган Маркл – готується швидко та з дуже доступних продуктів

Випічка з бананами, найрізноманітніша, – це спосіб утилізувати перезрілі фрукти й водночас отримати чудовий десерт до чаю.

У США та Британії подібні кекси називаються хлібом, ймовірно, через схожість форм, але, по суті, це соковита та ароматна випічка.

Рецепт бананового кексу, який любить Меган Маркл / Фото: Колаж: Сьогодні

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Ну і якщо спекти його, то матимемо можливість дізнатися, за що його так любить Меган Маркл.

У рецепті, опублікованому Іrishtatler.com, є кокосове борошно. Як альтернатива це може бути рисове.

Улюблений банановий кекс Меган Маркл

Інгредієнти:

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2 перезрілі банани;

1 стиглий банан;

2 ст. л. кленового сиропу;

2 ч. л. екстракту ванілі або ванілін;

2 ст. л. вершкового масла;

2 яйця;

1 склянка мигдального борошна;

1/4 склянки кокосового борошна;

харчова сода;

по половині ч. л. солі, кориці, меленого імбиру, тертого шоколаду.

Як приготувати: