Улюблений банановий кекс Меган Маркл – готується швидко та з дуже доступних продуктів

Випічка з бананами, найрізноманітніша, – це спосіб утилізувати перезрілі фрукти й водночас отримати чудовий десерт до чаю.
У США та Британії подібні кекси називаються хлібом, ймовірно, через схожість форм, але, по суті, це соковита та ароматна випічка.
Рецепт бананового кексу, який любить Меган Маркл / Фото: Колаж: Сьогодні
Ну і якщо спекти його, то матимемо можливість дізнатися, за що його так любить Меган Маркл.
У рецепті, опублікованому Іrishtatler.com, є кокосове борошно. Як альтернатива це може бути рисове.
Улюблений банановий кекс Меган Маркл
Інгредієнти:
- 2 перезрілі банани;
- 1 стиглий банан;
- 2 ст. л. кленового сиропу;
- 2 ч. л. екстракту ванілі або ванілін;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 2 яйця;
- 1 склянка мигдального борошна;
- 1/4 склянки кокосового борошна;
- харчова сода;
- по половині ч. л. солі, кориці, меленого імбиру, тертого шоколаду.
Як приготувати:
- Наріжте банани тонкими скибочками. Змішайте всі інгредієнти в мисці, збиваючи банани з іншими інгредієнтами.
- Випікати за температури 180 градусів 30 хвилин.