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Максимально ситний аргентинський пиріг – потрібне картопляне пюре та фарш

Ірина Маслова
15 січня, 18:35
Окрім м'яса, в начинці буде болгарський перець. Автор рецепта рекомендує відварити картоплю у кожушках і потім зробити з неї пюре. Воно буде під начинкою та зверху неї

Казати про те, що подібні пироги люблять лише в Аргентині, – неправильно. Ми знаємо про схожий турецький пиріг.

Пироги з м'ясом та основою з картопляного пюре у цій країні готують давно. Тому й варіяцій існує чимало.

Аргентинський пиріг / Фото: instagram.com/recetas_saludables_buenas

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Якщо відкриті до кулінарних експериментів, то в начинку з фаршу варто спробувати додати трохи родзинок, подрібнених оливок і навіть варені яйця. Так роблять аргентинці.

А от без мускатного горіха не обійтися, він потрібний і для пюре, і для м'ясної начинки.

Автор рецепта – recetas_saludables_buenas – рекомендує прикрасити пиріг моцарелою перед фіналом його запікання, так вийде красива та тягуча скоринка.

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Аргентинський пиріг

Інгредієнти на дві порції:

  • 4 середні картоплини;
  • вершкове масло для пюре;
  • 2 яйця;
  • 400 г фаршу;
  • 1 цибулина;
  • зелена цибуля, моцарела;
  • 2 болгарські перці;
  • мускатний горіх, перець, орегано, чебрець, сіль, мелений перець чилі.

Тут знайдете рецепт хрусткого пирога з фетою з Греції.

Як приготувати:

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  1. Відварити картоплю в кожушках, очистити і зробити пюре, доки вона гаряча. Додати масло, яйця, мускатний горіх, сіль та перець.
  2. Обсмажити фарш, подрібнені цибулю та перець. Додати орегано, чебрець, сіль та перець чилі.
  3. Викласти пюре в змащену маслом форму для запікання. Зверху викласти м'ясну начинку та покрити ще одним шаром пюре.
  4. Запікати за 180 градусів 25-30 хвилин. Додати моцарелу та запікати ще 5 хвилин. Прикрасити зеленню.