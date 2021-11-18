Медовик на Новий рік 2022 і крем Шарлот до нього – ці рецепти варто зберегти

Солодкий стіл на Новий рік 2022 може бути оформлений цікавою різноманітністю, а можна приготувати перевірений часом медовик. Тим паче що Водяний Тигр не вимогливий до новорічного столу і схвалить вишукану скромність.
Рецептів медовика існує маса. Зручно, що не треба довго мучитися з коржами, а спекти один корж та нарізати його на квадрати. Гірше від цього він все одно не стане.
Медовик на Новий рік 2022 / Фото: instagram.com/tasyamanchenko/
Швидкий медовик за рецептом m_food.k представлений з класичним для нього кремом на основі сметани. Але варто спробувати спекти його з кремом Шарлот.
Фудблогерка Konditerka.a пропонує додати коньяк, цього вимагає класичний рецепт. Шарлот щільний, тому медовик має просочуватися ним трохи довше, ніж зазвичай.
Крем Шарлот
Інгредієнти:
- Вершкове масло 82,5% – 180 г
- Жовток
- Цукор – 130 г
- Молоко – 90 мл
- Пакетик ванільного цукру
- Коньяк – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Жовток змішати з молоком і цукром вінчиком. На повільному вогні в сотейнику, при постійному помішуванні, довести суміш до кипіння і варити 1-2 хвилини до загустіння. Готовий сироп схожий на згущене молоко. Охолодити.
- М'яке масло збити з ванільним цукром. Збивати треба неінтенсивно. Поступово ввести сироп по столовій ложці, збиваючи. Наприкінці додати коньяк.
Медовик зі сметанним кремом
Інгредієнти для тіста:
- Вершкове масло – 200 г
- Мед – 160 г
- Борошно – 460 г
- Цукор – 160 г
- Дрібка солі
- Сода – 2 ч. л
- Яйця – 4 шт.
Для крему:
- Сметана 15-20% – 1400 г
- Цукор – 7 ст. л.
- Дрібка ваніліну
Як приготувати:⠀
- У сотейнику з'єднати масло, мед, цукор та сіль, гріти на середньому вогні. Щойно з'являться перші бульбашки, додати соду і перемішати. Маса сильно спіниться і збільшиться.
- Зняти з плити, трохи остудити та вбити яйця. Частинами ввести борошно та перемішати.
- Тісто поділити приблизно на 4 частини. Застелити деко пергаментом, розподілити одну частину тіста на все деко і випікати близько 7 хвилин за 180 градусів. Так само і з рештою коржів.
- Для крему змішати усі інгредієнти вінчиком.
- Зібрати торт потрібного вам розміру, щоразу змащуючи коржі кремом. Прикрасити крихтою з обрізків, дати просочитися потрібний час. ⠀