Мінтай у сирно-вершковій заливці – бюджетний рецепт для чудової вечері

Бюджетно, але дуже смачно – це все про мінтай. Його, якщо докласти трохи зусиль, можна сміливо ставити на святковий стіл та пригощати гостей.

Цей мінтай запікатиметься на цибулі під свіжими помідорами. Особливий вершковий смак надасть заливка на основі яєць та молока. Вершки також можна використовувати.

Запечений мінтай / Фото: instagram.com/savluk_olya/

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Мінтай у сирно-вершковій заливці

Мінтай у сирно-вершковій заливці / Фото: Sveta Dmitrieva

Інгредієнти:

мінтай – 3 шт.;

помідори – 4 шт.;

молоко – 250 мл;

яйце – 2 шт.;

цибуля – 2 шт.;

сир твердий – 150 г;

сіль, перець, лаврове листя, оливкова або соняшникова олія.

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Як приготувати:

Рибу нарізати на шматочки. Посолити та поперчити за смаком, перемішати. Дати постояти. Цибулю та помідори нарізати кільцями. У форму для запікання налити олію, викласти цибулю. Покласти лаврове листя. Зверху викласти мінтай, на нього – помідори. Для заливки два яйця з'єднати з молоком. Добре збити. Акуратно залити рибу. Духовку розігріти до 180 градусів. Сир натерти на великій тертці та посипати рибу. Запікати 40-45 хвилин. При подачі прикрасити зеленню.

Тут дивіться процес приготування мінтая.