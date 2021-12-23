Багато м'яса та картопляне пюре – як приготувати улюблений пиріг принца Гаррі

Проста, ситна та домашня їжа – такі переваги у харчуванні Гаррі. Ми розповідали про банановий кекс, який іноді пече його дружина Меган Маркл, тепер дізнаємося рецепт улюбленого пирога принца.

Колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді одного разу розповів, що часто готував його для Уїльяма та Гаррі, коли ті поверталися зі школи. Цей пиріг – чудова зігрівальна їжа для зимових вечерь.

Рецепт улюбленого пирога принца Гаррі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Пирога виходить багато та й приготувати це нескладно.

У рецепті Тhespruceeats.com пропонують взяти класичний британський чедер, його можна замінити іншим твердим.

Котеджний пиріг

Інгредієнти для картопляного пюре:

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800 г картоплі;

6 ст. л. молока;

150 г вершкового масла;

сіль, перець – за смаком.

Для начинки з яловичини:

1/2 ст. л. сала або бекону;

200 г нарізаної цибулі;

100 г дрібно нарізаної моркви;

1 зубчик часнику, подрібнений;

400 г яловичого фаршу;

300 мл яловичого бульйону;

за 1 ст. л. борошна, вершкового масла;

100 г твердого тертого сиру;

сіль, перець, свіжа петрушка – за смаком.

Як приготувати: