Молода картопля з кропом і маслом плюс бонус – смачний салат до неї

Як оригінально та смачно подати стару картоплю у вигляді човників, ми писали, молода картопля – це зварена та подана з вершковим маслом та кропом.

Українська фудблогерка Ольга Матвій, крім безпосередньо рецепта, ділиться кількома лайфхаками.

Молода картопля з маслом та кропом - рецепт / Фото: Depositphotos

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Наприклад, додати стебла кропу та базиліку під час варіння, лаврове листя – наприкінці приготування, а соус на основі вершкового масла, солі та кропу має настоятися.

До молодої картоплі приготуйте салат із помідорів, базиліку та олії.

Молода картопля з маслом та кропом

Молода картопля з маслом та кропом / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

картопля;

сіль;

вершкове масло;

часник;

кріп;

лаврове листя.

Для салату:

помідори;

базилік;

сіль або соєвий соус;

олія.

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Як приготувати:

Картоплю добре промити, викласти в каструлю з підсоленою водою. Кріп та базилік помити, обірвати листя, стебла додати до картоплі. Вершкове масло розтопити, додати сіль, нарізаний кріп. Додати подрібнений часник. Перемішати та залишити до готовності картоплі. Після того, як картопля прокипіла п'ять хвилин, готувати ще 10-15 хвилин. За кілька хвилин до приготування додати лаврове листя. До картоплі вилити масло та перемішати, потрусивши. У жодному разі не треба це робити ложкою. Для салату нарізати базилік, додати в олію і залишити на кілька хвилин. Додати сіль або соєвий соус. Помідори нарізати, поєднати із заправкою.

Усі подробиці цієї молодої картоплі дізнаєтеся з відео.

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