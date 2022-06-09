Молода картопля в духовці – як отримати хрустку скоринку та простий рецепт

Тепер ми знаємо, що молоду картоплю люблять не тільки у нас, її готують на Канарах. Після приготування вона зморшкувата в прямому сенсі слова, бо готується з великою кількістю солі.
Найзвичніший для нас варіянт – це запечена картопля. І так, щоб вона була з хрумкою скоринкою та м'якою всередині. Досягти цього дуже просто.
Молода картопля в духовці
Отже, щоб картопля хрумтіла після запікання, її потрібно відварити в солоній воді хвилин п'ять-сім, потім злити воду й трохи підсушити.
Запікати треба на пергаменті, збризнувши олією зі спеціями та посипавши крупною сіллю. Ціла картопля запікається довше, ніж розрізана навпіл.
За наявності в духовці гриля, готуйте на цьому режимі. Періодично перемішуйте картоплю, щоб вона зарум'янилася з усіх боків.
Рецепт зі сторінки yk_kovalenko.
Молода картопля в духовці
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 150 г сметани;
- зелень;
- 1 ст. л. французької гірчиці;
- 1,5 ст. л. яблучного оцту;
- перець, сіль, часник.
Як приготувати:
- Картоплю добре відмити, розрізати навпіл і відварити після закипання п'ять-сім хвилин.
- Злегка обсушити, розкласти на застелене деко, збризкати оливковою олією і посипати великою сіллю.
- Запікати 10-15 хвилин у розігрітій на 200 градусів духовці на режимі гриль.
- Для соусу з'єднати сметану, укус, гірчицю, подрібнений часник і зелень.
Обов'язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком, так її готували давно у Вінницькій області.