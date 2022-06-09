Молода картопля в духовці – як отримати хрустку скоринку та простий рецепт

Тепер ми знаємо, що молоду картоплю люблять не тільки у нас, її готують на Канарах. Після приготування вона зморшкувата в прямому сенсі слова, бо готується з великою кількістю солі.

Найзвичніший для нас варіянт – це запечена картопля. І так, щоб вона була з хрумкою скоринкою та м'якою всередині. Досягти цього дуже просто.

Молода картопля в духовці

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Отже, щоб картопля хрумтіла після запікання, її потрібно відварити в солоній воді хвилин п'ять-сім, потім злити воду й трохи підсушити.

Запікати треба на пергаменті, збризнувши олією зі спеціями та посипавши крупною сіллю. Ціла картопля запікається довше, ніж розрізана навпіл.

За наявності в духовці гриля, готуйте на цьому режимі. Періодично перемішуйте картоплю, щоб вона зарум'янилася з усіх боків.

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Рецепт зі сторінки yk_kovalenko.

Молода картопля в духовці

Молода картопля в духовці

Інгредієнти:

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1 кг картоплі;

150 г сметани;

зелень;

1 ст. л. французької гірчиці;

1,5 ст. л. яблучного оцту;

перець, сіль, часник.

Як приготувати:

Картоплю добре відмити, розрізати навпіл і відварити після закипання п'ять-сім хвилин. Злегка обсушити, розкласти на застелене деко, збризкати оливковою олією і посипати великою сіллю. Запікати 10-15 хвилин у розігрітій на 200 градусів духовці на режимі гриль. Для соусу з'єднати сметану, укус, гірчицю, подрібнений часник і зелень.

Обов'язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком, так її готували давно у Вінницькій області.