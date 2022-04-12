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Миттєвий рецепт паштету з печінки тріски до ранкових тостів

Ірина Маслова
12 квітня, 07:03
За рахунок того, що для паштету потрібні варені яйця, можна вважати, кілька таких тостів добре наситять. Обов'язково потрібна свіжа зелень

Тости на сніданок можуть бути абсолютно різними, все залежить від особистих уподобань. Їх можна зробити десертними, практично схожими на тирамісу, а можна справді ситними.

Про користь печінки тріски для організму всім відомо, вона потрібна у раціоні. Її солонуватість скоротять яйця, на одну стандартну бляшнку консервів двох-трьох штук буде достатньо.

Паштет з печінки тріски / Фото: Depositphotos

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Кріп, петрушка та зелена цибуля зроблять паштет красивішим і смачнішим.

Рецепт взяли у фудблогерки best_chef_sveta.

Паштет з печінки тріски до сніданку

Паштет з печінки тріски до сніданку / Фото: instagram.com/best_chef_sveta

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Інгредієнти:

  • печінка тріски;
  • 2 яйця;
  • перець, зелень.

Цілих сім різних рецептів з тріскою зібрані тут.

Як приготувати:

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  1. Варені яйця натерти друбно. З печінки тріски злити олію.
  2. Змішати яйця з печінкою тріски. Розім'яти виделкою до однорідності.
  3. Додати перець та зелень. Подавати з тостами.