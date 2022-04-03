Морквяні млинці, з яких можна зробити симпатичний торт – простий рецепт

Морква – часта й дуже вдала гостя у класних десертах. У Бразилії з нею печуть кекс на олії і поливають його шоколадною глазур'ю. Там цією випічкою заслужено пишаються.

Тут трохи простіше – змішуються сухі інгредієнти, окремо – вологі. Потім суміші з'єднуються і смажаться млинці.

Морквяні млинці з вершковим соусом / Фото: www.mashed.com

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Готові млинці можна скласти в купку, як видно на фото, та прикрасити кремом – вийде практично торт.

Крем приготуйте на основі збитих вершків з цукром та подрібненими горіхами.

Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

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Морквяні млинці з вершковим соусом

Інгредієнти:

250 г борошна;

1 ч. л. меленої кориці;

по ¼ ч. л. меленого мускатного горіха, меленого імбиру;

2 ч. л. розпушувача;

50 г цукру;

дрібка солі;

400 г моркви, натертої;

1 велике яйце;

1 склянка молока;

2 ст. л. вершкового масла, розтопленого;

ванілін – за смаком.

Моркву також можна використовувати у приготуванні легкого десерту – повітряного кексу з яблуками. Рецепт дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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Змішайте борошно, корицю, мускатний горіх, імбир, розпушувач, цукор та сіль. Окремо змішайте терту моркву, яйце, молоко, розтоплене вершкове масло та ванілін. Поступово додайте вологі інгредієнти до сухих інгредієнтів, перемішайте. Додайте подрібнені волоські горіхи, не перемішуйте. Нагрійте сковороду, змастіть олією та насмажте млинці. Прикрасьте соусом.

Як приготувати соус для млинців – дивіться у відео.