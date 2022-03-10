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На маргарині і без яєць – простий рецепт дуже крихкого печива

Ірина Маслова
10 березня, 17:20
Крім борошна, для печива потрібен крохмаль. Якщо його немає, замініть його такою ж кількістю борошна. Маргарин має бути кімнатної температури

Часто ми вважаємо, що для ідеального домашнього печива підійде масло. Це не зовсім так, будь-яке воно може бути таким, як треба, і з маргарином.

Якщо є сушена вишня, зробіть молдавське гогош.

Печиво на маргарині / Фото: Depositphotos

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Цей же рецепт для дуже крихкого пісочного, якщо є формочки, то додайте 1/3 чайної ложки розпушувача, щоб візерунок краще промальовувався.

Пісочне тісто довго місити не потрібно. Щойно всі продукти зберуться в однорідну масу, зупиніть заміс.

Рецепт знайшли на сайті відомої кулінарки Марії Стюарт.

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Пісочне печиво на маргарині

Пісочне печиво на маргарині / Фото: Елена Брусникина

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г;
  • цукрова пудра – 90 г;
  • маргарин – 170 г;
  • крохмаль (будь-який) – 45 г;
  • ванільний цукор – 1,5 ч. л.;
  • дрібка солі.

Як спекти сирне печиво нашвидкуруч – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. До маргарину кімнатної температури додати цукрову пудру, ванільний цукор та дрібку солі, розтерти. Частинами ввести борошно та крохмаль. Замісити тісто.
  2. Розділити тісто на 50-60 кульок. Надати форму циліндра завтовшки 7-8 мм.
  3. Викласти на деко та відправити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.