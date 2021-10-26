Напій для дітей на Геловін – рецепт пуншу з апельсинового та морквяного соку

Солодощами – навіть повітряними безе-привидами – дітей не задовольнити. Їм також будуть потрібні й тематичні напої на Геловін. Зрозуміло, що в них має переважати колір гарбуза, тому апельсиновий, морквяний соки можна брати сміливо.
На кулінарному сайті Sugarandcharm.com є цікавий варіянт дитячого пуншу. В оригінальному рецепті – безалкогольний імбирний ель. Це дещо специфічна річ, навряд чи наші діти її оцінять.
Дитячі напої на Геловін / Фото: insanelygoodrecipes.com
Тому пропонуємо замінити його лимонним соком. Щоправда, у співвідношенні з іншими інгредієнтами його має бути набагато менше.
Дитячий пунш
Дитячий пунш / Фото: sugarandcharm.com
Інгредієнти:
- Апельсиновий сік, морквяний сік – по 1 л
- Сік лимона – 25-30 мл або за смаком
Як приготувати:
- З'єднати у великій графині апельсиновий та морквяний сік.
- Додати лимонний і перемішати.
- Потім додати желейні цукерки та подавати.