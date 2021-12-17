Наполеон "Мімоза" – рецепт класного закусочного торта до Нового року

Попри скромність скумбрії, в порівнянні з іншою рибою, вона активно використовується у святкових закусках, у паштетах зокрема.

Цей закусочний торт красивий, усередині – класичні інгредієнти салату "Мімоза".

Наполеон "Мимоза" / Фото: instagram.com/shytki_podrygi/

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Якщо не хочеться скумбрію, то можна відварити або запекти куряче філе, розібрати на волокна та з'єднати з іншими інгредієнтами.

Рецепт взято зі сторінки shytki_podrygi.

Наполеон "Мімоза"

Інгредієнти:

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Тісто листкове бездрожжеве – 0,5 кг

Морква – 2 шт.

Часник – 2 зуб.

Цибуля – 1 шт. (велика)

Скумбрія запечена – 1 шт. або 1 бляшанка консервів

Яйця – 3 шт.

Сир твердий – 100 г

Майонез – 200 г

Зелень – кріп, петрушка

Сіль, перець

Як приготувати: