Наполеон "Мімоза" – рецепт класного закусочного торта до Нового року

Попри скромність скумбрії, в порівнянні з іншою рибою, вона активно використовується у святкових закусках, у паштетах зокрема.
Цей закусочний торт красивий, усередині – класичні інгредієнти салату "Мімоза".
Наполеон "Мимоза" / Фото: instagram.com/shytki_podrygi/
Якщо не хочеться скумбрію, то можна відварити або запекти куряче філе, розібрати на волокна та з'єднати з іншими інгредієнтами.
Рецепт взято зі сторінки shytki_podrygi.
Наполеон "Мімоза"
Інгредієнти:
- Тісто листкове бездрожжеве – 0,5 кг
- Морква – 2 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Цибуля – 1 шт. (велика)
- Скумбрія запечена – 1 шт. або 1 бляшанка консервів
- Яйця – 3 шт.
- Сир твердий – 100 г
- Майонез – 200 г
- Зелень – кріп, петрушка
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Розкочати коржі з тіста, випікати коржі та обрізки за 200 градусів близько 15 хвилин до рум'яного кольору.
- У запеченої риби прибрати кістки, розім'яти виделкою. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити.
- Цибулю та моркву обсмажити, за кілька хвилин до готовності додати часник, посолити, поперчити.
- Петрушку та кріп дрібно нарізати. Яйця відварити круто, натерти. Сир натерти на великій тертці.
- Корж 1: майонез, обсмажені цибуля та морква. Корж 2: майонез, скумбрія, зелень. Корж 3: майонез, яйця, сир. І так далі.
- Накрити коржем, трохи придавити. Покрити майонезом верхній корж та боки, обрізки подрібнити та обсипати торт. Відправити у холодильник мінімум на 2-3 години.