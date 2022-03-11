Наваристий квасолевий суп фасолада – пісний рецепт

Ймовірно, найситніший пісний суп з усіх, які ми знаємо, це все-таки квасолевий.

Грецька фасолада – доволі відома перша страва Греції. Правильний суп потрібно готувати і білою квасолею.

Грецький суп фасолада / Фото: instagram.com/ethracycladicfarm

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У рецепті від Мygreekdish.com бобові пропонують варити одразу, але якщо є можливість, її краще замочити хоча б на пів години.

Решта – це цибуля, морква та селера. Подається суп з оливками, кілька штук в одну тарілку буде достатньо.

Суп фасолада

Суп фасолада / Фото: www.mygreekdish.com

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Інгредієнти:

500 г сухої білої квасолі;

3-4 моркви, дрібно нарізати;

1 велика цибулина, дрібно нарізана;

3 стебла селери, дрібно нарізаних;

130 мл оливкової олії;

2 ст. л. томатної пасти;

щіпка паприки;

оливки – для подачі;

сіль, перець – за смаком.

Рецепт швидкого супу з кількою в томатній пасті та рисом знайдете тут.

Як приготувати:

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