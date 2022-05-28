Ніжна свиняча грудинка за 15 хвилин – рецепт цікавого маринаду

Це одна з найпростіших холодних закусок, яка добре зберігається в дорозі та після якої лишаєшся надовго ситим.
Тут дуже важливо вибрати якісний продукт, про всі тонкощі ми докладно писали.
Варене сало
Сало в маринад потрібно кидати одразу ж і готувати не більше 15 хвилин. Потім додаються карі, хмелі-сунелі та нарізаний часник.
Доходить до готовності закуска в холодильнику, витягувати сало з маринаду не потрібно.
Рецепт знайшли на каналі Рецепти від мамулі.
Варена свиняча грудинка
Варена свиняча грудинка
Інгредієнти:
- свиняча грудинка – 2 кг.
Маринад на 2 літри:
- сіль – 4 ст. л. з невеликою гіркою;
- лаврове листя – 6 шт.;
- перець мелений – 1 ч. л.;
- перець горошком – 30 шт.;
- карі, хмелі-сунелі – 1 ч. л.;
- часник – 2 головки.
Як приготувати:
- Сало нарізати та помити.
- У два літри води додати сіль, лаврове листя та весь перець. Трохи підігріти маринад і викласти сало. Коли маринад закипить, зняти піну.
- Покласти тарілку, щоби сало занурилося в маринад, варити 15-20 хвилин.
- Вимкнути вогонь, покласти нарізаний часник та приправи. Відправити каструлю із салом у холодильник на 8-10 годин.
Як готують варене сало гуцули, читайте тут.