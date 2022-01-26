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Ніжний і пористий морквяний кекс на олії – як спекти і рецепт

Ірина Маслова
26 січня, 08:11
Цей кекс з Бразилії, всі інгредієнти збиваються у блендері. Тобто моркву терти не треба. Прикрашається помірно солодкою шоколадною глазур'ю

Випічка з фруктами та овочами приречена на успіх серед тих, хто її куштує. Ці доповнення покращують не лише смак, а й текстуру, як у кексі з авокадо, бананом та горіхами.

Ніжний, повітряний та соковитий бразильський кекс обов'язково вам сподобається. Він помірно солодкий, що важливо, з дуже м'яким смаком та ароматом моркви, яка практично не відчувається.

Бразильський морквяний кекс / Фото: instagram.com/gostosurasdabisa

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Моркви потрібно 250 грамів і вона не натирається, як в іншій подібній випічці, а поєднується з іншими інгредієнтами в блендері.

У Бразилії кекс печуть або у прямокутній формі, а потім розрізають на порції, або в класичній формі з отвором посередині.

Рецепт із сайту Нerringinfurs.blogspot.com.

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Бразильський морквяний кекс

Бразильський морквяний кекс / Фото: instagram.com/atelieclaraazevedo

Інгредієнти:

  • по 250 г сирої моркви, цукру;
  • 260 г борошна;
  • 4 яйця;
  • 200 мл рафінованої олії;
  • 1 ст. л. розпушувача;
  • дрібка солі.

Для шоколадної глазурі:

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  • 1 склянка холодного молока;
  • по 5 ст. л. цукру, какао;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1,5 ч. л. кукурудзяного крохмалю.

Рецепт сирних кексів з крабовими паличками знайдете тут. Їх зручно брати на перекус.

Як приготувати:

  1. Моркву почистити та нарізати дрібно. Покласти в блендер яйця, цукор, олію, моркву. Пюрирувати до однорідності.
  2. Борошно просіяти із сіллю та розпушувачем. Пересипати в блендер борошняну суміш і знову пюрувати. Вилити масу у форму.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів і випікати 40-50 хвилин до сухої шпажки. Дати охолонути у формі.
  4. Для глазурі з'єднати половину молока та крохмаль. Додати решту інгредієнтів. Варити на повільному вогні до загустіння. Остудити, полити кекс.