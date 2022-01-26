Ніжний і пористий морквяний кекс на олії – як спекти і рецепт

Випічка з фруктами та овочами приречена на успіх серед тих, хто її куштує. Ці доповнення покращують не лише смак, а й текстуру, як у кексі з авокадо, бананом та горіхами.
Ніжний, повітряний та соковитий бразильський кекс обов'язково вам сподобається. Він помірно солодкий, що важливо, з дуже м'яким смаком та ароматом моркви, яка практично не відчувається.
Бразильський морквяний кекс / Фото: instagram.com/gostosurasdabisa
Моркви потрібно 250 грамів і вона не натирається, як в іншій подібній випічці, а поєднується з іншими інгредієнтами в блендері.
У Бразилії кекс печуть або у прямокутній формі, а потім розрізають на порції, або в класичній формі з отвором посередині.
Рецепт із сайту Нerringinfurs.blogspot.com.
Бразильський морквяний кекс
Інгредієнти:
- по 250 г сирої моркви, цукру;
- 260 г борошна;
- 4 яйця;
- 200 мл рафінованої олії;
- 1 ст. л. розпушувача;
- дрібка солі.
Для шоколадної глазурі:
- 1 склянка холодного молока;
- по 5 ст. л. цукру, какао;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1,5 ч. л. кукурудзяного крохмалю.
Рецепт сирних кексів з крабовими паличками знайдете тут. Їх зручно брати на перекус.
Як приготувати:
- Моркву почистити та нарізати дрібно. Покласти в блендер яйця, цукор, олію, моркву. Пюрирувати до однорідності.
- Борошно просіяти із сіллю та розпушувачем. Пересипати в блендер борошняну суміш і знову пюрувати. Вилити масу у форму.
- Духовку розігріти до 180 градусів і випікати 40-50 хвилин до сухої шпажки. Дати охолонути у формі.
- Для глазурі з'єднати половину молока та крохмаль. Додати решту інгредієнтів. Варити на повільному вогні до загустіння. Остудити, полити кекс.