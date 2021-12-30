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Новорічний десерт "Мандарини в снігу" – від затьмарить своєю красою всі інші

Ірина Маслова
30 грудня, 12:31
Десерт формується у пластиковій пляшці, мандарини у неї потрапляють, нанизані на довгу шпажку. Для основи потрібні сметана, цукор та желатин

Є припущення, що цей легкий і справді симпатичний десерт доповнюватиме не тільки солодкий стіл на Новий рік. У нього є все – смак, краса, ефектність, – щоби бути частим з приводу та без.

Принаймні в сезон мандаринів. У рецепті використовується сметана, натомість може бути натуральний йогурт.

Новорічний десерт "Мандарини в снігу" / Фото: Тёщины Рецепты

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На каналі Тещини Рецепти радять використовувати максимально густу сметану.

Десерт "Мандарини у снігу"

Інгредієнти на 1,5-літрову пляшку:

  • желатин – 30 г;
  • вода – 200 мл;
  • сметана 18% – 800 г;
  • цукор або пудра – 200 г;
  • мандарини – 10 шт.

Як приготувати:

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  1. Желатин розбавити у 200 мл холодної кип'яченої води. Залишити набухати.
  2. До сметани додати цукор і вимішувати, доки цукор не розчиниться повністю. Залишити на 7 хвилин.
  3. Набряклий желатин злегка розчинити на водяній бані. За необхідності желатин процідити.
  4. Желатин частинами додати|добавляти| в сметану. Ретельно перемішати.
  5. Декілька столових ложок сметанної маси покласти на дно пластикової пляшки (горлечко обрізати) і відправити в холодильник застигнути.
  6. Мандарини очистити та надіти на довгу шпажку. Встановити у пляшку. Заповнити пляшку рештою сметанної маси до країв.
  7. Відправити у холодильник на 4 години.
  8. У дні пляшки розпеченою спицею зробити отвір та випустити повітря. Через отвір видути десерт та нарізати на порції.