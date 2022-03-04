Величезні дріжджові коржики лангош – смачна альтернатива хлібу

Коржики, мабуть, найпростіша в приготуванні альтернатива хлібу. Якщо є кукурудзяне борошно, приготуйте швидкі грузинські чвіштарі.
Лангош – це коржики з Угорщини, які є ще й дуже популярним місцевим фастфудом.
Коржики лангош / Фото: instagram.com/teatrpovska
Назву можна перекласти як "полум'яний", адже лангош смажаться у великій кількості олії та подаються дуже гарячими.
Подавати їх можна зі сметаною, грибним соусом та всім відповідним, що є в домі.
Коржик лангош
Коржик лангош / Фото: instagram.com/anasty_in_budapest/
Інгредієнти:
- вода тепла – 350 мл;
- борошно – 400-450 г;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- дріжджі сирі – 20 г або сухі – 7 г.
Для соусу:
- сметана – 200 г;
- сир – 50 г;
- часник – 3 зуб.
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Як приготувати:
- У теплу воду додати цукор. Перемішати та залишити на 5-7 хвилин.
- Борошно просіяти, додати сіль і перемішати.
- Дріжджі влити в борошно і замісити тісто. Тісто не має розпливатися по мисці. Закрити плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин.
- Тісто обім'яти та дочекатися другого підняття.
- Тісто обваляти в борошні та розділити на 5 частин. Дати відпочити 10 хвилин.
- Сформувати коржики і смажити в розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.
- Для соусу з'єднати сметану з подрібненим часником і тертим сиром.