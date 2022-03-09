Оладки без яєць на сніданок – тісто замішується на кефірі

Якщо в холодильнику не знайшлося необхідного для випікання інгредієнта, у нашому випадку яєць, це не означає, що нічого не вийде.
Сьогодні класні десерти можна зробити не лише без яєць, а й без борошна.
Оладки без яєць / Фото: Unsplash
Ці оладки замішуються на теплому кефірі, борошно потрібно попередньо просіяти.
Рецепт зі сторінки dana3012.
Оладки без яєць
Оладки без яєць / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- кефір – 500 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- борошно – 200 г;
- цукор – 1 ст. л.
І ще один варіянт сніданку – морквяні оладки – знайдете тут.
Як приготувати:
- Кефір трохи нагріти, додати соду, перевішати.
- Додати решту інгредієнтів і перемішати до однорідності.
- Смажити оладки на розігрітій сковороді, на середньому вогні до золотавого кольору.