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Оладки без яєць на сніданок – тісто замішується на кефірі

Ірина Маслова
9 березня, 07:03
Кефір перед замішуванням тіста потрібно трохи підігріти. Смажити оладки на добре розігрітій сковороді на середньому вогні

Якщо в холодильнику не знайшлося необхідного для випікання інгредієнта, у нашому випадку яєць, це не означає, що нічого не вийде.

Сьогодні класні десерти можна зробити не лише без яєць, а й без борошна.

Оладки без яєць / Фото: Unsplash

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Ці оладки замішуються на теплому кефірі, борошно потрібно попередньо просіяти.

Рецепт зі сторінки dana3012.

Оладки без яєць

Оладки без яєць / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

  • кефір – 500 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • борошно – 200 г;
  • цукор – 1 ст. л.

І ще один варіянт сніданку – морквяні оладки – знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Кефір трохи нагріти, додати соду, перевішати.
  2. Додати решту інгредієнтів і перемішати до однорідності.
  3. Смажити оладки на розігрітій сковороді, на середньому вогні до золотавого кольору.