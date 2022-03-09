Оладки без яєць на сніданок – тісто замішується на кефірі

Якщо в холодильнику не знайшлося необхідного для випікання інгредієнта, у нашому випадку яєць, це не означає, що нічого не вийде.

Сьогодні класні десерти можна зробити не лише без яєць, а й без борошна.

Оладки без яєць / Фото: Unsplash

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Ці оладки замішуються на теплому кефірі, борошно потрібно попередньо просіяти.

Рецепт зі сторінки dana3012.

Оладки без яєць

Оладки без яєць / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

кефір – 500 мл;

сода – 1 ч. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

борошно – 200 г;

цукор – 1 ст. л.

І ще один варіянт сніданку – морквяні оладки – знайдете тут.

Як приготувати:

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