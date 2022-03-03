Оладки, як пончики – рецепт сніданку за 15 хвилин

Оладки – мабуть, один з найінтернаціональніших сніданків. Ми розповідали, що у Польщі їх смажать з величезною кількістю яблук та щедро посипають цукровою пудрою перед подачею.
Ці ж оладки відрізняються своєю текстурою, дуже схожою на пончики. Важливо добре підігріти кефір. Він допоможе дріжджам зробити оладки дуже пишними.
Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!
Оладки
Оладки на сніданок / Фото: Очень Вкусно!
Інгредієнти:
- кефір – 250 мл;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2-3 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- сода, сіль – по 1/2 ч. л.;
- борошно – 240 г.
Рецепт пишних морквяних оладок із соусом знайдете тут.
Як приготувати:
- У борошно додати сіль і соду, перемішати.
- Яйце збити з цукром і ваніліном, злегка збити. Додати добре підігрітий кефір і перемішати.
- Додати борошно (його може знадобиться більше) і добре перемішати.
- Смажити оладки на добре розігрітій олії.
Як відбувається процес замішування тіста – дивіться нижче.