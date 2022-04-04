Омлет, як у дитячому садку – рецепт і три секрети його пишності

Ми знаємо щонайменше з десяток рецептів омлетів з конкретними правилами приготування та подачі. Наприклад, у Данії його готують з беконом і обов'язково подають з чорним хлібом. Такий собі доволі ситний сніданок.

Пишний та повітряний омлет ми любимо з дитинства. Він запікається, а подавати його можна з овочевим салатом.

Рецепт омлету, як у дитячому садку / Фото: instagram.com/shhh_kitchen

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Секрети ідеального та пишного омлету наступні: на одне яйце – 50-55 мілілітрів молока. Збовтувати суміш потрібно вінчиком, а форма для запікання має бути з високими бортами.

Рецепт знайшли на каналі Їжа на будь-який Смак.

Омлет, як у дитячому садку

Омлет, як у дитячому садку / Фото: Еда на любой Вкус

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Інгредієнти:

яйце – 6 шт.;

молоко – 300 мл,

вершкове масло – 20 г;

сіль.

Як люблять готувати омлет у Денвері та про його особливості – читайте тут.

Як приготувати:

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