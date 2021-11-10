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Омлет із баклажанами та плавленим сиром – рецепт для ситного сніданку

Ірина Маслова
10 листопада, 07:01
Бажано, щоби баклажан був без насіння. Щоб він не гірчив, краще потримати його в солі. Плавлений сир додається наприкінці приготування омлету

Омлети, різні, можна готувати в духовці, а можна додавати дуже несподівані інгредієнти. Наприклад, баклажан та плавлений сир. Спочатку потрібно обсмажити овоч на сковороді, потім залити збитими яйцями.

Авторка рецепта – cookingwithlove_18 – пропонує готувати цей омлет і на обід, і на вечерю.

Омлет з баклажанами / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

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Омлет із баклажанами

Інгредієнти:

  • баклажан, цибуля, плавлений сир – по 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • мелений коріандр, сіль, перець, зелень;
  • олія.

Як приготувати:

  1. Баклажан та цибулю очистити від шкірки, нарізати кубиками. Обсмажити до золотавого кольору на середньому вогні.
  2. Збити яйця з невеликою кількістю солі. Овочі у сковороді також посолити, приправити перцем та коріандром.
  3. Залити збитими яйцями, зверху розкласти нарізаний плавлений сирок. Накрити кришкою.
  4. Тримати на повільному вогні до готовності яєць. Прикрасити зеленню.