Ошпарити солоні огірки, подрібнити і замісити тісто – рецепт швидких пампушок

Ми всі, хтось більше, хтось менше, любимо солоні огірки. Вони добрі в супах, наприклад, геркулесовому, це свого роду навіть класика.
Та щоб їх використовувати для замісу тіста для пампушок – це доволі несподівано.
Пампушки на солоних огірках / Фото: instagram.com/cooking_mag
Як запевняє їхня авторка Strana_Кулінарії, вони будуть справді смачними.
Огірки, як головні герої цього рецепта, не мають бути з різким смаком та запахом.
Після того, як огірки потраплять в окріп, їх потрібно остудити.
Пампушки із солоними огірками
Інгредієнти:
- солоні огірки – 12-15 шт.;
- борошно – 200-250 г;
- вода – 80 мл;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль.
Рецепт солодких пампушок таратушок, вони замішуються на кефірі, знайдете тут.
Як приготувати:
- Огірки опустити у воду на 40 секунд, остудити. Подрібнити блендером з водою.
- Додати просіяне борошно, розпушувач та сіль. Замісити тісто.
- Сформувати пампушки. У центрі зробити кілька надрізів.
- Смажити на добре розігрітій олії.
Весь процес приготування пампушок дивіться тут.