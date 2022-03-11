Ошпарити солоні огірки, подрібнити і замісити тісто – рецепт швидких пампушок

Ми всі, хтось більше, хтось менше, любимо солоні огірки. Вони добрі в супах, наприклад, геркулесовому, це свого роду навіть класика.

Та щоб їх використовувати для замісу тіста для пампушок – це доволі несподівано.

Пампушки на солоних огірках / Фото: instagram.com/cooking_mag

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Як запевняє їхня авторка Strana_Кулінарії, вони будуть справді смачними.

Огірки, як головні герої цього рецепта, не мають бути з різким смаком та запахом.

Після того, як огірки потраплять в окріп, їх потрібно остудити.

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Пампушки із солоними огірками

Інгредієнти:

солоні огірки – 12-15 шт.;

борошно – 200-250 г;

вода – 80 мл;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль.

Рецепт солодких пампушок таратушок, вони замішуються на кефірі, знайдете тут.

Як приготувати:

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Огірки опустити у воду на 40 секунд, остудити. Подрібнити блендером з водою. Додати просіяне борошно, розпушувач та сіль. Замісити тісто. Сформувати пампушки. У центрі зробити кілька надрізів. Смажити на добре розігрітій олії.

Весь процес приготування пампушок дивіться тут.