Відбивні "Соломони" – рецепт для вечері за 30 хвилин

Отже, м'ясо може бути будь-яким. Тобто те, що є у вашому холодильнику. Обсмажуються "Соломони" у картопляному крохмалі та соєвому соусі, солити їх додатково не знадобиться.

До речі, якщо любите відбивні для швидкої вечері, приготуйте японські тонкацу, вони смажаться у крупних панірувальних сухарях.

Відбивні "Соломони" на вечерю

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Калніна Наталія радить добре відбити м'ясо – завтовшки 5-7 міліметрів.

Відбивні "Соломони"

Відбивні "Соломони"

Інгредієнти:

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м'ясо – 700 г;

крохмаль картопляний – 2-3 ст. л.;

соєвий соус – 5-6 ст. л.;

чорний перець.

Як приготувати:

М'ясо нарізати завтовшки 5-7 мм. Добре відбити під плівкою. Кожен шматок обваляти у крохмалі, потім занурити в соєвий соус. Смажити на розігрітій олії 2-3 хвилини з кожного боку.

Докладніше про ці відбивні дивіться нижче.

Як зробити м'ясні хінкалі з грибною начинкою – дізнаєтесь тут.