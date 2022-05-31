Відбивні "Соломони" – рецепт для вечері за 30 хвилин

Отже, м'ясо може бути будь-яким. Тобто те, що є у вашому холодильнику. Обсмажуються "Соломони" у картопляному крохмалі та соєвому соусі, солити їх додатково не знадобиться.
До речі, якщо любите відбивні для швидкої вечері, приготуйте японські тонкацу, вони смажаться у крупних панірувальних сухарях.
Відбивні "Соломони" на вечерю
Калніна Наталія радить добре відбити м'ясо – завтовшки 5-7 міліметрів.
Відбивні "Соломони"
Відбивні "Соломони"
Інгредієнти:
- м'ясо – 700 г;
- крохмаль картопляний – 2-3 ст. л.;
- соєвий соус – 5-6 ст. л.;
- чорний перець.
Як приготувати:
- М'ясо нарізати завтовшки 5-7 мм. Добре відбити під плівкою.
- Кожен шматок обваляти у крохмалі, потім занурити в соєвий соус.
- Смажити на розігрітій олії 2-3 хвилини з кожного боку.
Докладніше про ці відбивні дивіться нижче.
Як зробити м'ясні хінкалі з грибною начинкою – дізнаєтесь тут.