Панський дерун до сніданку – після нього відчуття ситості лишиться надовго

Тому він і панський, що великий, ситний і наповнений найсмачнішими добавками. Одним таким деруном можна насититися надовго, не думаючи, а чи скоро там обід.

Авторка рецепта semesh_ka радить брати все-таки лісові гриби, адже страва закарпатська, у неї був мікс. Ідельно, якщо будуть шкварки, але бекон теж непогано.

Панський дерун / Фото: instagram.com/semesh_ka/

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Тож якщо любите щось картопляне і, звісно, ситне на сніданок – цей рецепт варто випробувати.

Панський дерун

Інгредієнти на дві порції:

5 середніх картоплин;

по 1 цибулина, яйце;

200 г куряча грудка або фарш;

100 гриби (будь-які);

50 г твердого сиру;

по 30 г бекон, вершкове масло;

сметана;

зелень для подачі;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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