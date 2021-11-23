Паприкаш з грибами та картоплею – нове рішення найсмачнішої угорської страви

Цей рецепт усе-таки більше експеримент кулінарних редакторів The New York Times. Хоча в угорській кухні гриби також використовуються, але доволі зрідка.
Традиційний паприкаш передбачає наявність паприки, саме вона робить страву пряною, ароматною, ні на що не схожою.
Паприкаш з грибами та картоплею / Фото: cooking.nytimes.com
Тож якщо вам потрібно щось зігрівальне та легке до вечері, спробуйте це цікаве рішення класики угорської кухні.
Паприкаш з грибами та картоплею
Інгредієнти:
- 50 мл олії, плюс ще за необхідності;
- 800 г грибів;
- 500 г очищеної картоплі;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 велика цибулина, нарізана;
- 8 зуб. часнику, подрібнені;
- 2 ст. л. паприки;
- 50 мл сухого білого вина;
- 200 мл овочевого бульйону;
- 120 г подрібнених помідорів;
- 200 мл сметани кімнатної температури;
- 3 ст. л. борошна;
- по 100 г нарізаної свіжої петрушки та кропу;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Нагрійте олію, додайте половину грибів, приправте сіллю та обсмажте впродовж 5 хвилин. Викладіть картоплю на тарілку або в неглибоку миску і поставте в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин або відваріть у підсоленій воді впродовж 3-5 хвилин.
- Обсмажте другу партію грибів разом зі спеціями. Перекладіть на тарілку.
- Зменшіть вогонь і додайте в сковороду вершкове масло, потім цибулю. Приправте сіллю та готуйте 3 хвилини, помішуючи. Додати часник і готувати ще 2 хвилини.
- Зменшіть вогонь до мінімуму та додайте паприку, перемішайте. Додайте вино та дайте йому закипіти.
- Додайте овочевий бульйон та подрібнені помідори, потім картоплю та гриби. Приправте чорним перцем. Збільшити вогонь до максимуму, щоб довести суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь. Накрийте каструлю. Готуйте 15 хвилин.
- Змішайте сметану та борошно, влийте кілька ложок рідини зі сковороди. Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте в сковороду суміш сметани та зелень. Перемішайте.
- За необхідності додайте бульйону. Доведіть до смаку сіллю та перцем.