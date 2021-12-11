Паштет зі скумбрії – класна закуска на кожен день та до свят

Усі паштети – це ідеальна та ситна закуска, залишається нарізати улюблений хліб та насолоджуватися.
Паштет зі скумбрії може стати не тільки стравою на кожен день, а й святковою. Для цього необхідні кілька додаткових інгредієнтів, крім спецій.
Паштет зі скумбрії / Фото: instagram.com/julianna.light
У нашому випадку – це варені яйця та зелена цибуля. Зберігається такий паштет 2-3 дні. Тож якщо потрібно більше, то кількість продуктів подвоюйте.
Авторка рецепта julianna.light наполягає, що запікати рибу для паштету потрібно в папері, аж ніяк не у фользі.
Паштет зі скумбрії
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Яйця, зелена цибуля – за смаком
- Часник – 4 зуб.
- Сіль, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Скумбрію очистити від нутрощів і запекти в духовці при температурі 180 градусів близько 30-40 хвилин. Всередину скумбрії покласти по кілька великих зубчиків часнику. Часник очищати не потрібно.
- Коли скумбрія буде готова, розібрати її на дрібні шматочки та видалити всі кістки. Часник вичавити до скумбрії.
- Яйця та зелену цибулю дрібно нарізати та з'єднати зі скумбрією. Додати сік після запікання риби, сіль та спеції.
- Розім'яти майбутній паштет виделкою або подрібнити в блендері, якщо потрібна однорідніша консистенція.