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Паштет зі скумбрії – класна закуска на кожен день та до свят

Ірина Маслова
11 грудня, 12:05
Для початку потрібно запекти рибу з часником та спеціями. До неї додаються варені яйця та зелена цибуля. Консистенція паштету неконкретна – його можна розім'яти виделкою або подрібнити у блендері

Усі паштети – це ідеальна та ситна закуска, залишається нарізати улюблений хліб та насолоджуватися.

Паштет зі скумбрії може стати не тільки стравою на кожен день, а й святковою. Для цього необхідні кілька додаткових інгредієнтів, крім спецій.

Паштет зі скумбрії / Фото: instagram.com/julianna.light

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У нашому випадку – це варені яйця та зелена цибуля. Зберігається такий паштет 2-3 дні. Тож якщо потрібно більше, то кількість продуктів подвоюйте.

Авторка рецепта julianna.light наполягає, що запікати рибу для паштету потрібно в папері, аж ніяк не у фользі.

Паштет зі скумбрії

Інгредієнти:

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  • Скумбрія – 2 шт.
  • Яйця, зелена цибуля – за смаком
  • Часник – 4 зуб.
  • Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Скумбрію очистити від нутрощів і запекти в духовці при температурі 180 градусів близько 30-40 хвилин. Всередину скумбрії покласти по кілька великих зубчиків часнику. Часник очищати не потрібно.
  2. Коли скумбрія буде готова, розібрати її на дрібні шматочки та видалити всі кістки. Часник вичавити до скумбрії.
  3. Яйця та зелену цибулю дрібно нарізати та з'єднати зі скумбрією. Додати сік після запікання риби, сіль та спеції.
  4. Розім'яти майбутній паштет виделкою або подрібнити в блендері, якщо потрібна однорідніша консистенція.