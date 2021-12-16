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Печиво "Дружба" з дитинства: серед інгредієнтів – однойменний плавлений сир

Ірина Маслова
16 грудня, 10:25
Ті, хто пам'ятає це печиво, знають – воно не випікається, а смажиться на сковороді. За текстурою та смаком нагадує і пончики, і солонуваті сирники водночас

Казати про те, що "Дружба" – це щось вишукане, ніжне та святкове у порівнянні, наприклад, з радянським домашнім печивом "Сніжок" – неправильно.

Це такий собі симбіоз пончиків, сирників та мініпампушок. Спробувати приготувати його безумовно варто.

Печиво "Дружба" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/best_cake161/

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І тим паче якщо ви ніколи не використовували плавлені сирки як головний інгредієнт у випічці.

Фублогерка – best_cake161 – дуже рекомендує кілька разів просіювати борошно та довести решту інгредієнтів до кімнатної температури.

Печиво "Дружба"

Інгредієнти:

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  • по 2 плавлені сирки, яйця;
  • 2 склянки борошна;
  • 2/3 склянки цукрової пудри;
  • по 1 ч. л. ваніліну, розпушувача;
  • 1/3 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. сметани;
  • олія для смаження.

Як приготувати:

  1. Сирки натерти на дрібній тертці, додати цукрову пудру, ванілін, яйця і перемішати. Додати ложку сметани, знову перемішати.
  2. Просіяти борошно з розпушувачем в окремому посуді, перемішати із сиром і яйцями. Замісити м'яке та еластичне тісто, воно трохи липнутиме до рук.
  3. Присипати тісто борошном і розкочати пласт завтовшки приблизно 5 мм, вирізати печиво будь-якої форми.
  4. Струсити зайве борошно й обсмажити на сковороді на олії на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.