Печиво "Дружба" з дитинства: серед інгредієнтів – однойменний плавлений сир

Казати про те, що "Дружба" – це щось вишукане, ніжне та святкове у порівнянні, наприклад, з радянським домашнім печивом "Сніжок" – неправильно.
Це такий собі симбіоз пончиків, сирників та мініпампушок. Спробувати приготувати його безумовно варто.
Печиво "Дружба" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/best_cake161/
І тим паче якщо ви ніколи не використовували плавлені сирки як головний інгредієнт у випічці.
Фублогерка – best_cake161 – дуже рекомендує кілька разів просіювати борошно та довести решту інгредієнтів до кімнатної температури.
Печиво "Дружба"
Інгредієнти:
- по 2 плавлені сирки, яйця;
- 2 склянки борошна;
- 2/3 склянки цукрової пудри;
- по 1 ч. л. ваніліну, розпушувача;
- 1/3 ч. л. солі;
- 1 ст. л. сметани;
- олія для смаження.
Як приготувати:
- Сирки натерти на дрібній тертці, додати цукрову пудру, ванілін, яйця і перемішати. Додати ложку сметани, знову перемішати.
- Просіяти борошно з розпушувачем в окремому посуді, перемішати із сиром і яйцями. Замісити м'яке та еластичне тісто, воно трохи липнутиме до рук.
- Присипати тісто борошном і розкочати пласт завтовшки приблизно 5 мм, вирізати печиво будь-якої форми.
- Струсити зайве борошно й обсмажити на сковороді на олії на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.