Печиво "Дружба" з дитинства: серед інгредієнтів – однойменний плавлений сир

Казати про те, що "Дружба" – це щось вишукане, ніжне та святкове у порівнянні, наприклад, з радянським домашнім печивом "Сніжок" – неправильно.

Це такий собі симбіоз пончиків, сирників та мініпампушок. Спробувати приготувати його безумовно варто.

Печиво "Дружба" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/best_cake161/

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І тим паче якщо ви ніколи не використовували плавлені сирки як головний інгредієнт у випічці.

Фублогерка – best_cake161 – дуже рекомендує кілька разів просіювати борошно та довести решту інгредієнтів до кімнатної температури.

Печиво "Дружба"

Інгредієнти:

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по 2 плавлені сирки, яйця;

2 склянки борошна;

2/3 склянки цукрової пудри;

по 1 ч. л. ваніліну, розпушувача;

1/3 ч. л. солі;

1 ст. л. сметани;

олія для смаження.

Як приготувати: