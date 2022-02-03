Печиво "Червоний оксамит" на День закоханих – смачний рецепт

Добірку рецептів з основної страви, салату, закусок на День закоханих ми публікували, тепер варто зосередитися на десертах.
Сьогодні – це красиве та розсипчасте печиво "Червоний оксамит". Випікається на молоці з невеликою кількістю какао. Замість вершкового масла – олія.
Печиво "Червоний оксамит" / Фото: instagram.com/grin_ta
Прикрасити можна або просто цукровою пудрою, або додати до неї трохи знову ж таки какао.
Рецепт зі сторінки tata.gotovit.
Печиво "Червоний оксамит"
Печиво "Червоний оксамит" / Фото: instagram.com/tata.gotovit
Інгредієнти:
- борошно – 220 г;
- розпушувач – 1 ст. л.;
- какао – 1 ч. л. з гіркою;
- дрібка солі;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 150 г;
- молоко – 45 мл;
- соняшникова олія – 50 мл;
- барвник – 15 крапель;
- цукрова пудра.
Ще спробуйте здивувати на День святого Валентина дуже простою, але смачною піцою у формі серця. Рецепт з відео дивіться тут.
Як приготувати:
- З'єднати борошно, розпушувач, какао та дрібку солі. Окремо яйце змішати з цукром, додати молоко, соняшникову олію та барвник. З'єднати рідку та суху маси.
- Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.
- Сформувати невеликі кульки, обваляти в цукровій пудрі та викласти на деко, застелене пергаментом.
- Випікати за 180 градусів 13 хвилин.