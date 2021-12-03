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Печінкові млинці з начинкою з яєць – підходять для вечері та на святковий стіл

Ірина Маслова
3 грудня, 17:30
Крім яєць, для начинки потрібна зелена цибуля або будь-яка інша зелень. Авторка рецепта рекомендує заправляти начинку домашнім майонезом або сметаною, змішаною з гірчицею

Зазвичай з курячою печінкою ми робимо так – просто кидаємо її на сковороду й смажимо зі сметаною або вершками. Коли є час, можна посмажити печінкові оладки – теж смачно.

Але з курячої печінки можна насмажити млинців і начинити їх смачною начинкою з варених яєць та зеленої цибулі.

Печінкові млинці з яєчною начинкою / Фото: Калнина Наталья

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Щодо майонезу для начинки, його теж можна зробити в домашніх умовах лише за 10 хвилин.

Фублогерка Калніна Наталія рекомендує варити яйця так: залити їх водою кімнатної температури та обов'язково посолити.

Печінкові млинці з начинкою з яєць

Інгредієнти для млинців:

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  • Печінка куряча – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 160 г
  • Молоко – 250 мл
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Чорний перець – за смаком
  • Олія – 4 ст. л.

Для начинки:

  • Яйця – 5-6шт.
  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Сіль, майонез – за смаком

Як приготувати:

  1. Яйця кімнатної температури залити холодною водою. Посолити. Варити 10 хвилин з моменту закипання. Залити холодною водою та дати охолонути.
  2. Печінку помити, вирізати все зайве. Пробити блендером та додати 1 ч. л. солі та перець. Розбити одне яйце та влити молоко. Ретельно перемішати.
  3. Додати просіяне борошно. Перемішати до однорідності. Влити олію і перемішати.
  4. Смажити млинці з обох боків.
  5. Для начинки яйця та цибулю порізати. З'єднати. Додати домашній майонез та перемішати.
  6. Начинити млинці.