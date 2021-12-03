Печінкові млинці з начинкою з яєць – підходять для вечері та на святковий стіл

Зазвичай з курячою печінкою ми робимо так – просто кидаємо її на сковороду й смажимо зі сметаною або вершками. Коли є час, можна посмажити печінкові оладки – теж смачно.
Але з курячої печінки можна насмажити млинців і начинити їх смачною начинкою з варених яєць та зеленої цибулі.
Печінкові млинці з яєчною начинкою / Фото: Калнина Наталья
Щодо майонезу для начинки, його теж можна зробити в домашніх умовах лише за 10 хвилин.
Фублогерка Калніна Наталія рекомендує варити яйця так: залити їх водою кімнатної температури та обов'язково посолити.
Печінкові млинці з начинкою з яєць
Інгредієнти для млинців:
- Печінка куряча – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 160 г
- Молоко – 250 мл
- Сіль – 1 ч. л.
- Чорний перець – за смаком
- Олія – 4 ст. л.
Для начинки:
- Яйця – 5-6шт.
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Сіль, майонез – за смаком
Як приготувати:
- Яйця кімнатної температури залити холодною водою. Посолити. Варити 10 хвилин з моменту закипання. Залити холодною водою та дати охолонути.
- Печінку помити, вирізати все зайве. Пробити блендером та додати 1 ч. л. солі та перець. Розбити одне яйце та влити молоко. Ретельно перемішати.
- Додати просіяне борошно. Перемішати до однорідності. Влити олію і перемішати.
- Смажити млинці з обох боків.
- Для начинки яйця та цибулю порізати. З'єднати. Додати домашній майонез та перемішати.
- Начинити млинці.