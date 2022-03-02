Пекінська капуста, квасоля та кукурудза – простий рецепт салату на кожен день

Найсоковитішою пекінська капуста буває взимку та ранньою весною. Тому салати з нею треба готувати активно.
Як зробити суперкорисний і легкий з гірчичною заправкою – ми публікували.
Салат з пекінської капусти / Фото: Depositphotos
Цей салат ситний, у ньому є консервована або варена квасоля з кукурудзою.
Рецепт від фудблогерки vkusniy.post.
Салат з пекінською капустою та сухариками
Салат з пекінської капусти з кукурудзою / Фото: Depositphotos
Інгредієнти на 2 порції:
- 150 г пекінської капусти;
- 100 г кукурудзи;
- 100 г консервованої квасолі;
- жменя сухариків;
- майонез.
Тут читайте рецепт салат соковитих стейків з пекінської капусти.
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Як приготувати:
- Капусту тонко нашаткувати. Додати кукурудзи та квасолю, заправити майонезом.
- Перед подачею посипати сухариками.