Персиковий бісквіт з білим шоколадом – простий рецепт вишуканої випічки

Якщо вам піддалося мистецтво випікати ідеальні бісквіти, то відтворити цей рецепт буде легко. Персики для нього беріть щільні, вони мають утримувати свою форму під час випікання, з них потрібно зняти шкірку, так фрукт буде ніжніше. За рахунок того, що в рецепті є білий шоколад, то кількість цукру варто регулювати. Бісквіт з персиками і шоколадом обов'язково поповнить список вашої улюбленої подібної випічки.

Персиковий бісквіт з білим шоколадом

Інгредієнти

Персиковий бісквіт з білим шоколадом / Фото: www.bbc.co.uk

Реклама

240 г вершкового масла

200 г цукрової пудри або коричневий цукор

3 яйця

200 г персиків

100 г білого шоколаду, крупно нарізаного

200 г борошна, змішаної з 1 ч. л. соди

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 190 градусів. Збийте масло і цукор у мисці за допомогою міксера або вінчика. Додавайте яйця по одному, збиваючи до однорідної маси після кожного додавання. Додайте борошно із содою і перемішайте до однорідного стану. Обережно додайте білий шоколад. Вилийте тісто в підготовлену форму. Випікати 40-45 хвилин. Охолодіть у формі впродовж 10 хвилин, перш ніж вийняти бісквіт і нарізати квадратами.

Як приготувати легендарний десерт – персик "Мельба" – дізнаєтеся тут.