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Персиковий бісквіт з білим шоколадом – простий рецепт вишуканої випічки

Ірина Маслова
10 вересня, 14:52
Шкірку з персиків для цього пирога краще зняти, щоб він розкрив свій смак у бісквіті. Зі звичайним борошном можна взяти частину рисового або вівсяного. Шоколад усе-таки краще білий, з ним пиріг красивіше

Якщо вам піддалося мистецтво випікати ідеальні бісквіти, то відтворити цей рецепт буде легко. Персики для нього беріть щільні, вони мають утримувати свою форму під час випікання, з них потрібно зняти шкірку, так фрукт буде ніжніше. За рахунок того, що в рецепті є білий шоколад, то кількість цукру варто регулювати. Бісквіт з персиками і шоколадом обов'язково поповнить список вашої улюбленої подібної випічки.

Персиковий бісквіт з білим шоколадом

Інгредієнти

Персиковий бісквіт з білим шоколадом / Фото: www.bbc.co.uk

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  • 240 г вершкового масла
  • 200 г цукрової пудри або коричневий цукор
  • 3 яйця
  • 200 г персиків
  • 100 г білого шоколаду, крупно нарізаного
  • 200 г борошна, змішаної з 1 ч. л. соди

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Збийте масло і цукор у мисці за допомогою міксера або вінчика.
  3. Додавайте яйця по одному, збиваючи до однорідної маси після кожного додавання. Додайте борошно із содою і перемішайте до однорідного стану. Обережно додайте білий шоколад.
  4. Вилийте тісто в підготовлену форму. Випікати 40-45 хвилин.
  5. Охолодіть у формі впродовж 10 хвилин, перш ніж вийняти бісквіт і нарізати квадратами.

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