Пхалі з білокачанної капусти – простий рецепт грузинської закуски

Капуста, у нашому випадку білокачанна, використовується в кухнях багатьох країн. У Греції її тушкують з рисом, у Грузії готують один зі смачних варіянтів їхньої відомої закуски пхалі.

Особливість цієї закуски – велика кількість волоських горіхів та свіжа кінза.

Пхалы з білокачанної капусти / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

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Авторка рецепта – cookingwithfrancoandmarta – радить такі пропорції капусти та горіхів. Овоча має бути вчетверо більше, ніж горіхів.

Пхалі з білокачанної капусти

Пхалі з білокачанної капусти / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

Інгредієнти:

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капуста – 800 г;

волоські горіхи – 200 г;

свіжа кінза – 50 г;

часник – 4 зуб.;

винний оцет – 2 ст. л.;

коріандр;

цибулина;

зерна граната – за бажанням;

сіль, червоний перець.

З білокачанної капусти виходить чудова запіканка. Як її зробити – дивіться тут.

Як приготувати:

Капусту поділити на чотири частини. Видалити качан. Розділити на листя. Відварити у підсоленій воді. Після закипання води варити 5 хвилин. Остудити. Подрібнити у м'ясорубці або комбайні. Злити рідину через сито. Тим часом горіхи, цибулю, часник, кінзу, чайну ложку коріандру, сіль, червоний перець і винний оцет з'єднати і подрібнити. Змішати горіхову начинку з пюре з капусти. Додати зерна граната і перемішати.

Тут побачите, як приготувати пхалі з капусти.