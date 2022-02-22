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Пхалі з білокачанної капусти – простий рецепт грузинської закуски

Ірина Маслова
22 лютого, 12:53
Для початку капуста відварюється у підсоленій воді, потім перетворюється на пюре. Після того, як рідина з нього стіче, воно з'єднується з горіховою начинкою

Капуста, у нашому випадку білокачанна, використовується в кухнях багатьох країн. У Греції її тушкують з рисом, у Грузії готують один зі смачних варіянтів їхньої відомої закуски пхалі.

Особливість цієї закуски – велика кількість волоських горіхів та свіжа кінза.

Пхалы з білокачанної капусти / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

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Авторка рецепта – cookingwithfrancoandmarta – радить такі пропорції капусти та горіхів. Овоча має бути вчетверо більше, ніж горіхів.

Пхалі з білокачанної капусти

Пхалі з білокачанної капусти / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

Інгредієнти:

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  • капуста – 800 г;
  • волоські горіхи – 200 г;
  • свіжа кінза – 50 г;
  • часник – 4 зуб.;
  • винний оцет – 2 ст. л.;
  • коріандр;
  • цибулина;
  • зерна граната – за бажанням;
  • сіль, червоний перець.

З білокачанної капусти виходить чудова запіканка. Як її зробити – дивіться тут.

Як приготувати:

  1. Капусту поділити на чотири частини. Видалити качан. Розділити на листя.
  2. Відварити у підсоленій воді. Після закипання води варити 5 хвилин. Остудити.
  3. Подрібнити у м'ясорубці або комбайні. Злити рідину через сито.
  4. Тим часом горіхи, цибулю, часник, кінзу, чайну ложку коріандру, сіль, червоний перець і винний оцет з'єднати і подрібнити.
  5. Змішати горіхову начинку з пюре з капусти. Додати зерна граната і перемішати.

Тут побачите, як приготувати пхалі з капусти.

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