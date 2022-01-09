Піца по-флорентійськи – рецепт чудового поєднання шпинату та яєць у начинці

Друге ім'я цієї піци фіорентина. Зараз уже ніхто не скаже, народилася вона у Флоренції чи в передмісті і як комусь спало на думку приготувати піцу зі шпинатом.

Можливо, багато хто віддає перевагу швидкому приготуванню піци, зараз замість тіста використовують навіть терту картоплю. У цьому рецепті все традиційно, тісто потрібно замісити та залишити відпочивати на 15-20 хвилин.

Піца по-флорентійськи / Фото: www.discovergreatveg.co.uk

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Звісно, без томатної пасти, яка покриє основу, та орегано не обійтись. Ну і моцарела, вона матиме симпатичний вигляд на злегка обсмаженому шпинаті.

Рецепт взято у сайту Goodhousekeeping.com.

Піца по-флорентійськи

Інгредієнти:

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125 г борошна, плюс на обвалку;

½ ч. л. сухих дріжджів;

100 мл оливковї олії;

1 цибуля, тонко нарізана;

80 г шпинату;

2 ст. л. томатної пасти;

½ ч. л. сушеного орегано;

125 г моцарели, дрібно нарізаної;

2 великі яйця.

Як приготувати: