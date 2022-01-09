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Піца по-флорентійськи – рецепт чудового поєднання шпинату та яєць у начинці

Ірина Маслова
9 січня, 18:01
І так, цю піцу можна вважати практично дієтичною. Скільки ви візьмете шпинату – значення не має. Головне, щоб у процесі приготування жовток залишався сирим, а білок лише трохи схопився

Друге ім'я цієї піци фіорентина. Зараз уже ніхто не скаже, народилася вона у Флоренції чи в передмісті і як комусь спало на думку приготувати піцу зі шпинатом.

Можливо, багато хто віддає перевагу швидкому приготуванню піци, зараз замість тіста використовують навіть терту картоплю. У цьому рецепті все традиційно, тісто потрібно замісити та залишити відпочивати на 15-20 хвилин.

Піца по-флорентійськи / Фото: www.discovergreatveg.co.uk

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Звісно, без томатної пасти, яка покриє основу, та орегано не обійтись. Ну і моцарела, вона матиме симпатичний вигляд на злегка обсмаженому шпинаті.

Рецепт взято у сайту Goodhousekeeping.com.

Піца по-флорентійськи

Інгредієнти:

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  • 125 г борошна, плюс на обвалку;
  • ½ ч. л. сухих дріжджів;
  • 100 мл оливковї олії;
  • 1 цибуля, тонко нарізана;
  • 80 г шпинату;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • ½ ч. л. сушеного орегано;
  • 125 г моцарели, дрібно нарізаної;
  • 2 великі яйця.

Як приготувати:

  1. Насипте борошно, дріжджі та сіль у велику миску. Додайте 75 мл теплої води та 2 столові ложки оливкової олії. Замісіть м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
  2. На робочій поверхні, присипаній борошном, вимішуйте10 хвилин. Сформуйте кулю, покладіть назад у миску та накрийте харчовою плівкою. Залишіть на 15 хвилин.
  3. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  4. Обсмажте цибулю на оливковій олії впродовж 15 хвилин. Додайте шпинат і готуйте ще 2-3 хвилини.
  5. Змішайте томатну пасту, орегано, 2 столові ложки олії та інші спеції за смаком.
  6. Присипте борошном деко. Розкочайте тісто на злегка посипаною борошном поверхні, щоб вийшов прямокутник, і перекладіть на деко. Випікайте 5 хвилин, потім знизьте температуру до 180 градусів і випікайте ще кілька хвилин.
  7. Розподіліть томатну суміш по основі, не доходячи до країв. Зверху викладіть моцарелу, а потім цибулю зі шпинатом.
  8. Розбийте яйця на відстані таі поверніть у духовку на 15-20 хвилин, доки піца не стане золотавою, а яйця не приготуються.