Піца з начинкою, як у бургера – рецепт для подвійного задоволення

Багато хто дещо скептично ставляться до домашньої піци. Мовляв, все одно вона не така, як у спеціялізованих закладах.

Дуже дарма, адже ми самі контролюємо кількість та поєднання інгредієнтів для начинки. І можемо зробити щось таке, що навряд чи подадуть у піцерії.

Піца з начинкою, як у бургера / Фото: foxeslovelemons.com

Реклама

Рецепт від Foxeslovelemons.com задовольнить усіх, хто любить фастфуд, але при цьому ретельно відбирає та контролює якість інгредієнтів. І можливо, що ця начинка для піци стане однією з улюблених домашніх.

Піца з начинкою, як у бургера

Інгредієнти:

Тісто для піци

Фарш із яловичини

Цибуля

Твердий сир

Латук

Помідор

Солоні огірки

Скибочки бекону – за бажанням

Майонез, кетчуп, гірчиця

Насіння кунжуту

Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

Реклама