Піца з начинкою, як у бургера – рецепт для подвійного задоволення

Багато хто дещо скептично ставляться до домашньої піци. Мовляв, все одно вона не така, як у спеціялізованих закладах.
Дуже дарма, адже ми самі контролюємо кількість та поєднання інгредієнтів для начинки. І можемо зробити щось таке, що навряд чи подадуть у піцерії.
Піца з начинкою, як у бургера / Фото: foxeslovelemons.com
Рецепт від Foxeslovelemons.com задовольнить усіх, хто любить фастфуд, але при цьому ретельно відбирає та контролює якість інгредієнтів. І можливо, що ця начинка для піци стане однією з улюблених домашніх.
Піца з начинкою, як у бургера
Інгредієнти:
- Тісто для піци
- Фарш із яловичини
- Цибуля
- Твердий сир
- Латук
- Помідор
- Солоні огірки
- Скибочки бекону – за бажанням
- Майонез, кетчуп, гірчиця
- Насіння кунжуту
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Якщо використовуєте готове тісто, його потрібно злегка підрум'янити в духовці. Щойно скоринка трохи підрум'яниться, намазати тонким шаром майонезу та посипати кунжутом.
- Фарш зі спеціями обсмажити до готовності, сир натерти, огірки, цибулю та помідори нарізати півкільцями. Якщо ви використовуєте бекон, злегка обсмажте його з двох боків.
- На піцу викласти фарш та цибулю, посипати тертим сиром. Повернути у духовку, розігріту до 180 градусів на 5-7 хвилин.
- Прикрасити піцу латуком, помідорами та солоними огірками, полити кетчупом та гірчицею перед подачею.