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Піца з начинкою, як у бургера – рецепт для подвійного задоволення

Ірина Маслова
6 листопада, 17:01
Тісто для піци можна приготувати самостійно, а можна купити готове. У якості начинки – яловичий фарш, солоні огірки, латук, кільця цибулі та сир. За бажанням додайте трохи смаженого бекону

Багато хто дещо скептично ставляться до домашньої піци. Мовляв, все одно вона не така, як у спеціялізованих закладах.

Дуже дарма, адже ми самі контролюємо кількість та поєднання інгредієнтів для начинки. І можемо зробити щось таке, що навряд чи подадуть у піцерії.

Піца з начинкою, як у бургера / Фото: foxeslovelemons.com

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Рецепт від Foxeslovelemons.com задовольнить усіх, хто любить фастфуд, але при цьому ретельно відбирає та контролює якість інгредієнтів. І можливо, що ця начинка для піци стане однією з улюблених домашніх.

Піца з начинкою, як у бургера

Інгредієнти:

  • Тісто для піци
  • Фарш із яловичини
  • Цибуля
  • Твердий сир
  • Латук
  • Помідор
  • Солоні огірки
  • Скибочки бекону – за бажанням
  • Майонез, кетчуп, гірчиця
  • Насіння кунжуту
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

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  1. Якщо використовуєте готове тісто, його потрібно злегка підрум'янити в духовці. Щойно скоринка трохи підрум'яниться, намазати тонким шаром майонезу та посипати кунжутом.
  2. Фарш зі спеціями обсмажити до готовності, сир натерти, огірки, цибулю та помідори нарізати півкільцями. Якщо ви використовуєте бекон, злегка обсмажте його з двох боків.
  3. На піцу викласти фарш та цибулю, посипати тертим сиром. Повернути у духовку, розігріту до 180 градусів на 5-7 хвилин.
  4. Прикрасити піцу латуком, помідорами та солоними огірками, полити кетчупом та гірчицею перед подачею.