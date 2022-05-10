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Піца в хлібних кубиках – рецепт фудтренду, який здивував мільйони

Ірина Маслова
10 травня, 11:07
Ніякого тіста замішувати не потрібно, основа – це білий хліб. Для начинки пропонується картопляне пюре, шинка та трохи сиру

Що тільки не вигадують, щоби перетворити класичну піцу на щось справді несподіване. Найчастіше на такі експерименти йдуть в азійських країнах. Про трендову в TikTok з В'єтнаму ми розповідали, тепер познайомимося з південнокорейською піцою в кубиках.

Потрібен буханець хліба, цілий і не нарізаний. Бажано, щоб хліб був не надто м'яким, так його буде легше різати.

Піца в хлібі - рецепт

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У якості начинки пропонується картопляне пюре, шинка, сир.

Піцу в кубиках можна використовувати одразу в трьох напрямках – як перекушування, їжу в дорогу і навіть як святкову гарячу закуску.

Рецепт, який переглянули більше мільйона людей, знайшли на каналі 쿠킹하루 Cooking Haru.

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Піца в кубиках

Піца у кубиках

Інгредієнти:

  • білий хліб;
  • картопляне пюре;
  • шинка;
  • сир;
  • томатна паста;
  • зелень, сіль, перець.

Якщо все ж таки захочете спекти піцу класичної форми, то тут знайдете рецепт найтоншої основи для неї.

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Як приготувати:

  1. Хліб нарізати великими кубиками, прибрати м'якуш всередині кожного кубика.
  2. Картоплю відварити, подрібнити в пюре. Додати спеції, перемішати. Розкласти у картопляні кубики.
  3. Шинку нарізати дрібно і змішати з томатною пастою. Викласти на картопляне пюре.
  4. Зверху розкласти тертий сир та зелень.
  5. Запікати у духовці, розігрітій до 190 градусів, 10-12 хвилин.

Докладніше про цей цікавий фудтренд дивіться у відео нижче.

Тут дізнаєтесь, як приготувати гарну піцу по-флорентійськи. Для неї потрібні яйця та шпинат.