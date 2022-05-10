Піца в хлібних кубиках – рецепт фудтренду, який здивував мільйони

Що тільки не вигадують, щоби перетворити класичну піцу на щось справді несподіване. Найчастіше на такі експерименти йдуть в азійських країнах. Про трендову в TikTok з В'єтнаму ми розповідали, тепер познайомимося з південнокорейською піцою в кубиках.
Потрібен буханець хліба, цілий і не нарізаний. Бажано, щоб хліб був не надто м'яким, так його буде легше різати.
Піца в хлібі - рецепт
У якості начинки пропонується картопляне пюре, шинка, сир.
Піцу в кубиках можна використовувати одразу в трьох напрямках – як перекушування, їжу в дорогу і навіть як святкову гарячу закуску.
Рецепт, який переглянули більше мільйона людей, знайшли на каналі 쿠킹하루 Cooking Haru.
Піца в кубиках
Інгредієнти:
- білий хліб;
- картопляне пюре;
- шинка;
- сир;
- томатна паста;
- зелень, сіль, перець.
Якщо все ж таки захочете спекти піцу класичної форми, то тут знайдете рецепт найтоншої основи для неї.
Як приготувати:
- Хліб нарізати великими кубиками, прибрати м'якуш всередині кожного кубика.
- Картоплю відварити, подрібнити в пюре. Додати спеції, перемішати. Розкласти у картопляні кубики.
- Шинку нарізати дрібно і змішати з томатною пастою. Викласти на картопляне пюре.
- Зверху розкласти тертий сир та зелень.
- Запікати у духовці, розігрітій до 190 градусів, 10-12 хвилин.
Докладніше про цей цікавий фудтренд дивіться у відео нижче.
Тут дізнаєтесь, як приготувати гарну піцу по-флорентійськи. Для неї потрібні яйця та шпинат.