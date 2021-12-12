Пиріг з начинкою з курячої печінки – він обов'язково сподобається всім

Зазвичай курячу печінку ми або готуємо на сковороді, або робимо з неї млинці, наповнюючи потім начинками. Але її можна обсмажити з цибулею та спеціями, подрібнити та використовувати як начинку для пирога.
У процесі начинка заливається сметаною з яйцями, тому пиріг буде максимально соковитим. Їсти його можна як гарячим, так і холодним.
Пиріг з начинкою з курячої печінки / Фото: instagram.com/svetlana_step.art
Рецепт взято у svetlana_step.art.
Пиріг з начинкою з курячої печінки
Інгредієнти для тіста:
- 50 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 3 ст. л. холодної води;
- 200 г борошна;
- 0,5 ч. л. солі.
Для начинки:
- по 500 г печінка куряча, цибуля;
- 3 шт. яйця;
- 200 г сметану;
- кріп, сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Поєднати інгредієнти для тіста, замісити тісто та поставити в холодильник.
- Цибулину нарізати, обсмажити на олії. Додати печінку і обсмажити 5-7 хвилин. Дати охолонути.
- Цибулю (500 г) дрібно порізати, злегка обсмажити. Печінку пропустити через м'ясорубку.
- Для заливки 200 г сметани збити з 3 яйцями, додати подрібнений кріп.
- У форму для запікання викласти тісто, розподілити, формуючи борти. На дно викласти обсмажену цибулю. Потім – подрібнену печінку.
- Акуратно вилити заливку та випікати за 180 градусів до готовності.