Пиріг з начинкою з курячої печінки – він обов'язково сподобається всім

Зазвичай курячу печінку ми або готуємо на сковороді, або робимо з неї млинці, наповнюючи потім начинками. Але її можна обсмажити з цибулею та спеціями, подрібнити та використовувати як начинку для пирога.

У процесі начинка заливається сметаною з яйцями, тому пиріг буде максимально соковитим. Їсти його можна як гарячим, так і холодним.

Пиріг з начинкою з курячої печінки / Фото: instagram.com/svetlana_step.art

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Рецепт взято у svetlana_step.art.

Пиріг з начинкою з курячої печінки

Інгредієнти для тіста:

50 г вершкового масла;

1 яйце;

3 ст. л. холодної води;

200 г борошна;

0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

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по 500 г печінка куряча, цибуля;

3 шт. яйця;

200 г сметану;

кріп, сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати: