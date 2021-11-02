Плов з грибами та вершковим соусом – рецепт для тих, хто не їсть на вечерю м'ясо

Плов буває різним, його навіть можна приготувати в гарбузі. Плов з грибами – сама по собі річ дуже смачна, але тут вся справа у дивовижному соусі, яскравий вершковий смак якого відтіняє сік лимона.
Кулінарні редактори Вonappetit.com пропонують подавати його зі шматочками фети та свіжою зеленню.
Плов з грибами та вершковим соусом / Фото: www.bonappetit.com
Плов з грибами та вершковим соусом
Інгредієнти:
- 500 г асорті із грибів;
- 5 ст. л. оливкової олії;
- 8 ст. л. вершкового масла;
- 2 шт. цибулі-шалот, тонко нарізаної;
- 2 зубчиів часнику, дрібно нарізаних;
- 250 г басматі або довгозерного рису;
- 2 гілочки чебрецю;
- 2 шт. лаврового листя;
- 800 мл овочевого або курячого бульйону;
- цедра та сік 1 лимона;
- сіль, перець, сушені трави – за смаком.
Як приготувати:
- Наріжте гриби на великі шматочки. Цибулю-шалот обсмажте на оливковій олії 8 хвилин. Додайте часник і готуйте, помішуючи приблизно 1 хвилину, доки він не стане золотавим.
- Додайте рис, перемішайте, обсмажте 2-3 хвилини. До рису додайте чебрець, лаврове листя, бульйон, сіль, перець та перемішайте. Доведіть до кипіння. Накрийте кришкою сковороду та зменште вогонь до мінімуму. Готуйте 20 хвилин. Дайте настоятися ще 20 хвилин.
- На іншій сковороді обсмажте гриби зі спеціями близько 5 хвилин, покладіть на тарілку.
- У сковороді розігрійте вершкове масло, доки воно не набуде горіхового аромату, додайте гриби і готуйте близько 5 хвилин. Зніміть з вогню та додайте цедру лимона, лимонний сік та трави. За необхідності приправте сіллю та перцем.
- Викладіть рис по тарілках, зверху – гриби та приправте перцем.