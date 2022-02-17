Корисна закуска на кожен день – рецепти бурякового паштету з квасолею та бринзою

Куди б не потрапив буряк і яку б функцію не виконував, важливо правильно його підготувати, щоб він нічого не зіпсував.
Для цих двох рецептів важливий насамперед не прісний овоч, а ближче до солодкого.
Рецепти паштетів з буряка / Фото: instagram.com/nadin.sr_pp/
Такі паштети можна їсти як салат або намазувати на хліб.
Процес приготування бурякового паштету з квасолею Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук можна побачити нижче.
Авторка паштету з бринзою oksanaisaeva1971 – вказує кількість інгредієнтів на одну порцію, тож їх варто подвоювати.
Буряковий паштет з квасолею
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт.;
- квасоля консервована – 200 г (червона);
- цибуля – 1 шт.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- сік лимона – 0,5 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- чорний перець, часник – за смаком.
Для збалансованого салату "Богатир" теж потрібний буряк, а ще – чорнослив та горіхи. Його рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати, обсмажити до прозорості на олії.
- Часник розчавити ножем, порізати, з'єднати з буряком, квасолею та обсмаженою цибулею у чаші блендера.
- Соєвий соус, олію та сік лимона змішати та додати до овочів. Подрібнити. Скуштувати можна одразу ж.
Буряковий паштет з бринзою
Інгредієнти на одну порцію:
- буряк запечений – 100 г;
- бринза – 80 г;
- часник – 1 зубчик;
- яйце варене – половина;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Тут дізнаєтеся, як зробити салат з буряком, фетою та квашеною капустою.
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Як приготувати:
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- Буряк запекти – загорнути у фольгу та запікати при 200 градусах близько години.
- Яйце зварити. Готові буряки і яйце порізати великим кубиком. Подрібнити всі інгредієнти у блендері. Додати сіль та перець.
- Скласти у скляну тару, прибрати в холодильник на кілька годин для загустіння.
На самому початку ролика дивіться, як приготувати паштет з буряка та квасолі.
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