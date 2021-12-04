Поповери або булочки, що "вистрибують", – ідеальні для будь-якої начинки

Спочатку для порівняння: найвідоміші американські булочки – синабони з корицею – вимагають чимало часу і старань, а от поповери готуються максимум пів години.

Для них не потрібно дріжджів, тісто не вимагає вистоювання, вимішування та обережного випікання. Зате виходять вони золотавими з хрусткою скоринкою, але з ніжним м'якушем.

Булочки поповери / Фото: instagram.com/ogdenellen

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У їхній основі – млинцеве тісто, яке викладається у формочки для мафінів. Хіба що в кожну формочку треба додати шматочок вершкового масла для більшої соковитості.

Автори рецепта vkusnyashka_ka пропонують подавати їх з вершковим сиром, джемом, фруктами, ягодами, салатом або паштетом. Ще – як закуску, гарнір або десерт.

Булочки поповери – рецепт

Булочки поповери – рецепт / Фото: instagram.com/wellnesskitchenhi

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Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Молоко – 250 мл

Борошно – 140 г

Масло вершкове розтоплене – 1 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Як приготувати: