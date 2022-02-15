Просто, але дуже смачно – рецепт казахського нан-палау з вермішеллю та куркою

Як з'ясувалося, плов буває не тільки узбецький з рису та м'яса, який, до речі, теж цілком можливо приготувати за 30 хвилин.
Буває ще нан-палау. Його готують за принципом плову, Тільки замість рису потрібно взяти вермішель. Вона обсмажиться на сухій сковороді та триматиме форму під час приготування та після.
Нан-палау / Фото: instagram.com/scrummy__yummy/
Це казахська страва, ще її готують у деяких регіонах Узбекистану. Крім традиційних для плову моркви та цибулі, потрібні невід'ємні спеції для нього.
М'ясо та вермішелі для нан-палау потрібно взяти у пропорції 1:1.
Нан-палау
Нан-палау / Фото: instagram.com/shakira_co/
Інгредієнти:
- вермішель – 400 г;
- м'ясо будь-яке – 400 г;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- сіль, перець, приправи до плову;
- олія.
Рецепт м'ясного обіду "Біфштекс на коні" знайдете тут.
Як приготувати:
- У розігріту сковороду висипати тонку вермішель. Обсмажити на середньому вогні до золотавого кольору. Перекласти в тарілку.
- М'ясо нарізати та обсмажити до золотавості. Цибулю нарізати дрібно і додати до м'яса. Обсмажити до прозорості.
- Моркву крупно натерти, додати до м'яса. Обсмажити 3-5 хвилин до м'якості моркви. Додати сіль, перець та приправи для плову. Перемішати.
- Висипати до м'яса вермішель. Розрівняти та залити гарячою водою, щоб вона злегка покрила вермішель. Не перемішувати.
- Накрити кришкою та готувати 7-8 хвилин.
Тут побачите, як готується нан-палау.