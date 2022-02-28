Простий рецепт тосканського хліба – потрібні сушені трави та трохи твердого сиру

Цей хліб на кожен день. Можна їсти з першими стравами, можна – з паштетами. В Італії цей хліб їдять просто так і з оливковою олією. Якщо буде бажання приготувати десертний, то японський молочний хокайдо вартий уваги.

У рецепті сайту Тwocupsflour.com досить оригінально підійшли до випікання: після замісу тісто рекомендують залишити у холодильнику на кілька годин. Але тісто добре підніметься і в теплі.

Тосканський хліб / Фото: twocupsflour.com

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Обов'язково потрібні сушені італійські трави та 50 грамів сиру – за бажанням.

Тосканський хліб

Тосканський хліб / Фото: twocupsflour.com

Інгредієнти:

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2,5 ч. л. сухих дріжджів;

240 мл теплої води;

1 ч. л. цукрового піску;

450 г борошна;

1 ч. л. солі;

50 г твердого тертого сиру;

за 1 ст. л. орегано, базилік, чебрець;

оливкова олія.

Тут дізнаєтесь, як спекти фокачу, вона виходить насиченого чорного кольору за рахунок активованого вугілля серед інгредієнтів.

Як приготувати: