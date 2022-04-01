Пишні баурсаки – як приготувати казахські пончики та рецепт без молока

Випічка, з духовки вона або зі сковороди, без молока можлива. Наприклад, соковита коврижка, вона підійде і тим, хто поститься.
Баурсаки – традиційні казахські пончики, назвемо їх так. Готуються на великі свята та на сімейні урочистості.
Баурсаки - рецепт без молока / Фото: instagram.com/kizdar__alemi
Бувають різними – у вигляді кульок, квадратними та трикутними. Рецептів баурсаків безліч, ми пропонуємо зробити їх без молока та яєць.
Рецепт з казахського каналу QYMBATPEN birge.
Баурсаки – рецепт на воді та без яєць
Баурсаки – рецепт на воді / Фото: instagram.com/vkusnyashki_ot_zhanti/
Інгредієнти:
- 250 мл теплої води;
- 1 ч. л. солі;
- по 1 ст. л. дріжджів, олії;
- 350-400 г борошна.
Як зробити солодкі хлібці, для яких не потрібні молоко, яйця та борошно, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Дріжджі розвести в теплій воді, влити олію. Перемішати.
- Частками додати борошно, перемішуючи. Замісити тісто, накрити та прибрати в тепле місце до підйому.
- Змастити руки олією і обім'яти тісто. Розкачати в пласт завтовшки 1 см. За допомогою склянки вирізати заготівлі. Накрити та залишити на 15 хвилин відпочивати.
- Смажити в добре розігрітій олії 3-5 хвилин. Викласти на серветку.
Тут можна побачити весь процес приготування баурсаків.