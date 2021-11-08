Пишні бублики з 3 інгредієнтів – найпростіший рецепт

Бублики є в кожній країні. Їхня зручна форма та пишна текстура приваблюють споживача. Ми розповідали цікаву історію американських бейглів та як їх приготувати, тепер ще один рецепт із США. Він дуже простий.
Бублики від Мashed.com можна їсти просто так, а можна використовувати як основу для сендвічів.
Рецепт бубликів з трьох інгредієнтів / Фото: www.mashed.com
Бублики з трьох інгредієнтів
Що знадобиться:
- 600 г борошна;
- 2 склянки грецького йогурту;
- 1 ст. л. кунжуту;
- яйце для змащування.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- З'єднайте борошно та йогурт і перемішайте до однорідності. Руками вимісіть тісто впродовж 3-4 хвилин. Тісто не має бути надто липким або сухим.
- Розділіть на 8 рівних частин і відкладіть убік. Розкочайте кожну частину в джгут завтовшки до 2 см і сформуйте бублики.
- Розкладіть на деку, вистеленому пергаментним папером.
- Яйце трохи збийте з невеликою кількістю води, змастіть бублики і посипте кунжутом.
- Випікайте 18 хвилин.