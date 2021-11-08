Пишні бублики з 3 інгредієнтів – найпростіший рецепт

Бублики є в кожній країні. Їхня зручна форма та пишна текстура приваблюють споживача. Ми розповідали цікаву історію американських бейглів та як їх приготувати, тепер ще один рецепт із США. Він дуже простий.

Бублики від Мashed.com можна їсти просто так, а можна використовувати як основу для сендвічів.

Рецепт бубликів з трьох інгредієнтів / Фото: www.mashed.com

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Бублики з трьох інгредієнтів

Що знадобиться:

600 г борошна;

2 склянки грецького йогурту;

1 ст. л. кунжуту;

яйце для змащування.

Як приготувати: